La Plataforma a favor de las terrazas ha entregado su petición de referéndum

La Plataforma Sí a las Terrazas de Palma ha registrado hoy un documento en el Ayuntamiento que recoge la solicitud formal de la celebración de un referéndum sobre el futuro de las terrazas.

El documento, que ha entregado el presidente de Cafeterías, Bares y Restaurantes (Asociación Restauración Mallorca) y portavoz de la plataforma Alfonso Robledo solicita que "se pueda proceder a dar viabilidad a la consulta popular o referéndum solicitado sobre el pronunciamiento abierto a todos los vecinos de la ciudad de Palma de si desean una ciudad con terrazas en los bares, restaurantes y cafeterías de la capital" destacando, "siempre el respeto el descanso vecinal".

Desde la Plataforma Sí a las Terrazas de Palma aseguran, y así se manifiesta en el documento, que "la mayoría de ciudadanos, no una minoría tradicionalmente conocida por el sector, está a favor de una ciudad dinámica y alegre, con un valor añadido de ofrecer un espacio fuera del local donde poder comer, cenar o tomar un tentempié sin infringir el derecho al vecino a descansar".

Además, el escrito entregado en las oficinas municipales, exige que el referéndum cumpla una serie de condiciones tales como que se lleve a cabo en un contexto democrático; que se garantice la libertad de los medios de comunicación; que la pregunta o consulta se realice de forma correcta e inteligible; que el asunto sometido a consulta sea de competencia municipal; que el asunto sea de especial relevancia para los intereses de los vecinos y, en ningún caso, pueda venir referido a la Hacienda Local.

Del mismo modo, desde la Plataforma abogan por el cumplimiento de la normativa "siempre". "Las normas, tanto si nos gustan como si no, tanto si son justas como si no, deben cumplirse siempre y nadie, absolutamente nadie, de nuestro sector debe infringirlas" ha dicho un tajante Alfonso Robledo.

Sin embargo, ha añadido, "no entendemos y estamos totalmente en contra de la imposición de la modificación de los horarios generales regulados en el artículo 18 de la Ordenanza Municipal de ocupación de la vía pública que nos obligan a cerrar las terrazas a las once de la noche lo cual significa que a partir de las nueve y media ya no se sienta nadie". Ha sido "un verano muy duro con grandes pérdidas económicas y esto sólo nos lleva a la desaparición no sólo de los establecimientos sino, lo más importante, cientos de familias en la calle".



"Confiamos en que recapaciten"



A pesar de la respuesta negativa, a la petición de llevar a cabo un referéndum, que ya ha habido por parte del Ayuntamiento de Palma, desde la plataforma afirman que "confiamos en que recapaciten y que prediquen con el ejemplo pues no se entiende que un gobierno que ya puso en marcha un referéndum popular sobre las terrazas de Es Born hace tres años, ahora no quiera llevar a cabo la misma metodología". "¿Antes valía la opinión de los ciudadanos y ahora no?" se pregunta Robledo.

Finalmente, el portavoz de Sí a las Terrazas de Palma, ha declarado que "confiamos en que a partir de ahora no haya un exceso de celo por parte de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma como respuesta a nuestra propuesta que está hecha con la mejor de las voluntades y buena fe".

La Plataforma Sí a las Terrazas así como Restauración Mallorca, esperan una respuesta formal por parte del Ayuntamiento de Palma en un breve espacio de tiempo.