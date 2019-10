Cort aprueba una moratoria para la obtención del carnet de artista callejero

El Ayuntamiento de Palma ha decidido suspender la concesión de los carnés que debían obtener los artistas cada seis meses para poder actuar en las calles y plazas de la ciudad en función de la instrucción que acompaña la ordenanza de ocupación de la vía pública aprobada el pasado mes de abril.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Función Pública, Alberto Jarabo, ha manifestado esta mañana que, de acuerdo con distintas asociaciones de artistas callejeros, se ha tomado la decisión de suspender el plazo para la obtención del permiso que les debía acreditar para actuar en la temporada de invierno, que comenzó el pasado 1 de octubre.

Jarabo se ha escudado en dificultades técnicas y en la falta de personal, además de en la inexistencia de una tasa aprobada, para suspender la aplicación de la obligación de disponer de la autorización para actuar en la calle. El resto de la instrucción, no obstante, continúa plenamente en vigor tanto por lo que se refiere a los horarios en los que los artistas pueden actuar como la zonificación que se contempla en la instrucción firmada por la exconcejala podemita Eva Frade.

El teniente de alcalde ha explicado que,mientras tanto, se va a convocar la mesa de de diálogo por sectores con el fin de concretar "los criterios de adaptación de la instrucción que se deben modificar, si se cambia o no la actual zonificación o si se incorporan elementos que definan mejor los criterios de rotación de las actuaciones en determinados emplazamientos".

No se descarta tampoco que se incorporen las condiciones que se debe exigir a los artistas para poder autorizar sus actuaciones en barriadas, ya que la actual instrucción solo contempla el centro de la ciudad y barridas como es Jonquet y Santa Catalina o explanadas como la de sa Feixina, además de la Platja de Palma.

Se pretende que los cambios que se van a introducir o los nuevos criterios para la obtención del permiso para actuar, así como su cuantía económica, estén acordados antes de finalizar el año de forma que ya estén en vigor el próximo día 1 de mayo, cuando comienza el plazo para la solicitud de las autorizaciones de temporada alta.

Desde el pasado 11 de mayo y hasta el 7 de junio unos 400 artistas que actúan en la calle presentaron su solicitud para poder trabajar en la pasada temporada alta. La directora general de Participacón Ciudadana, Claudia Costa, ha afirmado, no obstante, que estas peticiones no han sido tramitadas por los problemas técnicos y de falta de personal citados anteriormente, por lo que no se ha concedido ningún permiso. No obstante, asegura que los artistas pueden seguir actuando en la calle respetando la zonificación y los horarios establecidos para cada actividad en la instrucción de servicio dictada en abril.

En este decreto, por ejemplo, se especifica que los músicos no pueden actuar en las zonas declaradas acústicamente contaminadas y en la práctica totalidad del centro histórico de la ciudad. En concreto, no pueden hacerlo en la Calatrava, Cort, Jaume III, la Llonja-el Born, el Mercat, la Missió, Monti-Sion, plaza dels Patins, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume, Sant Nicolau, la Seu y el Sindicat, así como en Santa Catalina, Can Pastilla y s'Arenal. En el caso del centro de la ciudad este punto fue consensuado con las asociaciones vecinales que lo consideraron como una cuestión irrenunciable.

La actividad de las demás actividades artísticas como la de artesanos, pintores, caricaturistas, estatuas, mimos y malabaristas es menos restringida, aunque también se delimitan las zonas y los horarios que pueden actuar.