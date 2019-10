Amics de la Terra exige a Hila que concrete sus medidas contra el cambio climático

Amics de la Terra pide al alcalde de Palma, José Hila, que concrete sus medidas contra el cambio climático y ha cuestionado una "manifiesta contradicción" con la construcción de más aparcamientos subterráneos en la ciudad.

Este grupo ecologista aplaude el compromiso de José Hila de plantar hasta 10.000 árboles en Palma y de restringir la circulación en todo el centro, pero hace algunas puntualizaciones, como "que se concreten plazos y lugares de plantación de los árboles, que no deberían dedicarse solo a zonas periféricas de la ciudad, sino considerarse la posibilidad de incorporarlos a calles desprovistas en la actualidad de ese elemento".

Amics de la Terra también pide que "se respete el resultado de los presupuestos participativos de 2016, en los que la ciudadanía decidió que se crearía un verdadero bosque urbano en la Falca Verda de sa Riera, y que ya está suponiendo un grave incumplimiento municipal".

La asociación exige que se evite "las tan habituales podas innecesariamente agresivas, en epoca de nidificación, o no coincidentes con los periodos vegetativos de las especies" y "las realizadas plegándose a peticiones vecinales que pretendan anteponer el interés particular al general, o las talas que no sean absolutamente imprescindibles".



Circulación de vehículos

Sobre la futura ampliación de las zonas Acire, Amics de la Terra también demanda que se presente un calendario con las previsiones sucesivas de ampliación, para que la ciudadanía pueda "controlar la acción municipal y el cumplimiento de sus promesas, para que no queden en un hermoso titular y poco más".

La asociación ecologista también opina que el alcalde "incurre en una manifiesta contradicción con sus medidas relativas a la movilidad", por ser "completamente incompatibles y contradictorias con el proyecto municipal de construir nuevos aparcamientos subterráneos en la ciudad". "A mayor abundamiento, esos planes no aparecen contemplados en el vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), de 2014, con cuyo espíritu y letra colisionan frontalmente", añade el comunicado de la ONG.