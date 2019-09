Los vecinos temen que el interés inmobiliario, mayormente extranjero pero no solo, en un barrio que lleva años degradado, obedezca a procesos "especulativos". Ya están viviendo la subida de alquileres y la marcha de muchos de sus residentes que no pueden pagarlos. Si bien ven con buenos ojos la mejora de edificios viejos, creen que quienes compren no se integrarán en el barrio, "no vivirán aquí", cree Elena Tello.