José Hila: "La gestión política de Neus Truyol al frente de Emaya no debe dirimirse por lo penal"

P ¿Es compatible la lucha contra el cambio climático con el mantenimiento de las escalas de cruceros?

R El turismo de cruceros puede ser más sostenible. Por eso planteamos que ha llegado el momento de repensar la dinámica que llevan. Se deben redimensionar los barcos para que sean más pequeños, tienen que poder conectarse a la red eléctrica en puerto en lugar de tener las máquinas en marcha durante toda su estancia y no emitir gases contaminantes mientras estén en la bahía.

P ¿Se debe limitar el número de cruceros?

R El objetivo debe ser, por una parte, limitar la concentración de barcos a la vez en el puerto y, por otra, que los megacruceros no sigan creciendo, incluso que puedan disminuir, por lo que planteamos no solo una limitación en cuanto al número, sino también en su capacidad.

P ¿Cuántos cruceristas puede soportar Palma al mismo tiempo?

R Creo que el problema se produce cuando se concentran tres o cuatro cruceros grandes a la vez. Cuando eso no ocurre la ciudad vive con bastante tranquilidad. Por ello, evitando la concentración vamos a ganar en calidad, tanto para el turista como para el residente.

P ¿De qué número de personas estamos hablando?

R No hay una estadística. A Palma viene gente de todas partes. De la Platja de Palma y del resto de la isla. Sabemos que cuando hay cuatro cruceros a la vez, con una media de cuatro o cinco mil personas cada uno, pueden bajar a la vez a la ciudad 15.000 personas. Eso es lo que debemos evitar. Que de golpe te bajen 15.000, a la misma hora, por el mismo sitio...

P ¿Para cuándo se prevé que se ponga límite al alquiler turístico en barrios tradicionales como en Son Espanyolet?

R Esta situación lo primero que evidencia es que tomamos una buena decisión al prohibir el alquiler turístico en pisos, porque los problemas de convivencia todavía hubieran sido más importantes. En plantas bajas entre medianeras Modelo de Ciudad lo va a estudiar. Lo que pasa es que este tipo de medidas es difícil ponerlas en marcha antes de un año, por todo el procedimiento administrativo que llevan.

P ¿Se implantará la limitación?

R Modelo de Ciudad está estudiando para hacerlo. Pero primero se tienen que hacer los estudios y los informes, porque luego te lo recurren, hay que defenderlo y ya sabemos como va.

P ¿Qué respuesta o solución tiene el Ayuntamiento para el 'infierno' que viven los vecinos de Son Espanyolet?

R La respuesta por los problemas generados por una actividad turística la tiene que dar el Govern, que es el que tiene las competencias. Yo, como Ayuntamiento, no puedo inspeccionar esta actividad porque no tengo competencias. En este sentido, el conseller Iago Negueruela ya ha comenzado a abrir expedientes. Ese es el camino. Cuando vean que la inspección está encima ya se preocupará el propietario de bajar el nivel de ruido. Yo, por mi parte, ya he puesto en marcha la contratación de 100 policías más para que se atienda con más urgencia a las quejas por ruidos, que muchas veces quedan en un segundo plano porque se reacciona primero a las llamadas de seguridad. Con 100 policías más espero que podamos atenderlas.

P ¿Cómo valora la puesta en práctica de la prohibición del alquiler turístico en pisos?

R Ha sido positiva. Tenemos menos oferta que antes y hemos eliminado la problemática en prácticamente toda la ciudad, porque esta se ha concentrado en un barrio y Palma tiene más de 80. Sin esa norma estaríamos hablando de muchas zonas.

P ¿Cree que son suficientes los controles del Govern?

R Debe aumentarlos. Por eso el anuncio del conseller en el sentido de que se iban a incrementar el número de inspectores es muy positivo. Piense que se trata de una actividad que antes no existía y que el número de funcionarios es insuficiente.

P Ha anunciado que va a restringir el tráfico en todo el centro de la ciudad. ¿Para cuándo se prevé que esté implantada la medida?

R A corto plazo lo que vamos a hacer es incrementar las Áreas de Circulación Restringida (Acires) a residentes. Movilidad está estudiando esta posibilidad y lo haremos en el primer año. Después, en lo que queda de legislatura, ya tomaremos la decisión definitiva, porque a lo mejor solo quedan dos acires más.

P ¿En qué zonas se prevé implantarlos?

R Lo están estudiando y me tienen que traer las conclusiones.

P ¿Es más prioritario el tranvía de la Platja de Palma o el metro a Son Espases?

R En principio, no tienen nada que ver, porque el metro a Son Espases ya cuenta con financiación. Dicho lo anterior, va a tener más impacto en la movilidad de la ciudad, el tranvía a la Platja de Palma y al aeropuerto. Eso es evidente, pero también es más caro. También es cierto que el metro al hospital de referencia es lo que da sentido a este medio de transporte. Por ello, si el Govern lo puede hacer yo no voy a decir que no, porque una medida importante para muchos ciudadanos que van al hospital. Pero el tranvía es el elemento clave en la transformación de la movilidad de Palma.

P ¿No cree que si se destinan recursos al metro de Son Espases, puede peligrar el proyecto del tranvía?

R No. Se deben buscar fórmulas porque el tranvía debe estar, si no en funcionamiento cuando acabe la legislatura porque eso en cuatro años es muy difícil, muy avanzado.

P Una vez renovada la flota de autobuses, ¿qué líneas preferentemente van a reforzar?

R Por un lado, las que llevan más pasajeros con el fin de evitar en lo posible los completos y que se queden pasajeros en tierra, por lo que se verán beneficiadas las líneas tres, siete y la quince, entre otras. También tenemos que empezara a pensar en el autobús como si fuera un metro en superficie y fomentar los trasbordos entre líneas para que nos pueda llevar a más sitios.

P ¿Se continuará con la implantación de las zonas 30 en las barriadas?

R Sí.

P ¿En qué zonas?

R Hemos comenzado por el Rafal Vell, incorporaremos el Vivero y otras zonas que nos lo han pedido. Espero también que el Estado apruebe de una vez la ley que limita la velocidad en las ciudades a 30 kilómetros por hora, lo que supondría que prácticamente toda Palma fuera zona 30.

P ¿Qué hará si finalmente el Gobierno no financia la nueva depuradora del Coll d'en Rabassa?

R No contemplo esta posibilidad. Como alcalde de Palma voy a defender que la depuradora la tiene que pagar el Estado y me da igual quien gobierne en Madrid, sea el PSOE u otro partido. Voy a defender mi ciudad y quiero que Madrid pague la depuradora como se prevé desde 1993, aunque es cierto que el compromiso de aportar 'x' millones nunca se ha puesto por escrito. Yo quiero que la paguen y no voy a parar.

P ¿Y si Defensa y Fomento no se ponen de acuerdo con Son Busquets y no se pueden desarrollar las 831 viviendas previstas?

R A ver, aquí hay dos escenarios. Uno: conseguir que se promueva desde lo público. En este caso tendremos 830 viviendas públicas en alquiler a un precio razonable. Para mí este es el mejor plan. La segunda posibilidad es que la promoción se haga como siempre estuvo previsto y que lo compre un promotor privado. En este caso, tendremos 830 viviendas de protección oficial. No es mal plan y también nos irán muy bien, pero nos iría mejor que fueran de alquiler y públicas.

P ¿Tiene alguna propuesta para el mercado del Camp Redó?

R Sí. Tenemos una propuesta que hemos presentado para que sea financiada por la ecotasa consistente en la reapertura del mercado en la planta baja y en la superior se instale una escuela para la obtención de certificados de profesionalidad para trabajos relacionados con el mercado: como carniceros o pescaderos, entre otros. Se trata de empleos muy demandados y ahora cuesta encontrar profesionales.

P ¿Y para las galerías de la plaza Major?

R Acordamos sentarnos con las patronales de comercio y con los vecinos para buscar entre todos un proyecto consensuado.

P ¿Por qué no se tenía la propuesta antes de que acabara la concesión?

R Ha habido unas elecciones de por medio y llevamos 100 días.

P Los cuatro años anteriores también gobernaba usted.

R Le reconozco que con las galerías nos hemos equivocado, pero ahora hay que mirar al futuro, por ello nos hemos dado un plazo hasta final de año para pensar entre todos lo que queremos allí.

P Empieza un nuevo mandato con la primera línea del litoral de Llevant tal como estaba.

R No es mala noticia, porque allí sigue habiendo una zona verde y estamos avanzando en la modificación del Plan General aprobado inicialmente el pasado mandato.

P ¿Prevé incrementar los impuestos el próximo año?

R No. En cualquier caso algún retoque.

P ¿Y recortar en algún sitio como ya ha anunciado el Govern?

R En nuestro caso no porque nosotros hace ya muchos años que tenemos la regla de gasto, por lo que no hemos podido incrementar el presupuesto de forma importante. Hemos tenido superávit desde que gobernamos, al igual que el próximo año, aunque ahora podemos destinar 20 millones de 2018 a proyectos.

P Ha gobernado cuatro años con concejales de Podemos. ¿Duerme tranquilo?

R Sí. Pero en cada sitio las personas son diferentes y cada administración es distinta. Igual en otros municipios no han dormido tranquilos. Las personas con las que me ha tocado trabajar, como todos, tenían sus cosas buenas y malas, pero nunca me han quitado el sueño.

P ¿Le preocupa la investigación judicial a Neus Truyol?

R Me preocupa porque no cabo de entender lo que está pasando: si haces una gestión honesta y consigues lo que no ha conseguido nadie antes que tú, no entiendo cómo te pueden someter a una investigación judicial.

P ¿Cree que debe dimitir?

R No. No estamos ante un caso de corrupción. Además, ni siquiera está en la situación de investigada. Estamos hablando de un caso de gestión de una depuradora que desde 1993 el Estado debería haber construido, por lo que creo que es bastante injusto que se investigue a los técnicos de Emaya y a Neus.

P ¿Y en el caso de que la imputen judicialmente?

R Insisto en que si es por un caso de gestión no debe dimitir. Estamos entrando en un momento en la política en donde todo el mundo te denuncia penalmente, por lo que no debemos entrar en ese juego. Una cosa es la corrupción, y ahí no hay duda, y otra tu gestión, que no debe dirimirse en un juzgado de lo penal. Creo que estamos traspasando muchas líneas rojas y esta situación va a ser muy negativa para la política y para que personas honestas se dediquen a esta actividad.

P ¿Cómo justifica el incremento de diez nuevos altos cargos?

R Porque se han reforzado algunas áreas como la coordinación. Yo quiero un Ayuntamiento más coordinado, y para eso necesito personas. Creo sinceramente que esto está siendo positivo y hemos visto los resultados en estos primeros cien días: hemos llevado a cabo un plan de limpieza de hierbas y de grafitis coordinado entre distintas áreas. Y eso ha ocurrido por algo: porque hay gente que se está dedicando a este trabajo.

P ¿Por qué no participó en la huelga contra el cambio climático?

R Como Ayuntamiento nos hemos sumado y participó mi partido. Como alcalde no lo hice porque es una huelga convocada por jóvenes y no quise que pareciera que instrumentalizo nada. Deben ser ellos los protagonistas de las acciones. Han hecho un llamamiento y yo recojo sus peticiones, que me toca gestionar como alcalde. No tengo que ir a su manifestación porque son ellos los protagonistas.

P ¿Qué ha hecho en estos primeros cien días?

R En mi primera entrevista como alcalde me comprometí a hacer una serie de cosas en los primeros tres meses: poner en marcha un plan para cortar las hierbas, actuaciones contra las pintadas vandálicas, incorporar los primeros nuevos buses a las líneas de la EMT, comenzar la peatonalización de Velázquez, el inicio de las obras dels Germans Escalas para los campos de rugby y de fútbol y a poner en marcha la contratación de los primeros cien policías. Y todo está hecho. Ahora, con el superávit que el jueves se repartió destinaremos dinero al plan de barrios, a Cultura, Educación€ y vamos a dar un empujón a las mejoras del día a día, como son la climatización de las escoletes, arreglar aceras, la compra de maquinaria para Emaya€