Los vecinos de la calle Sant Jaume, cansados de ruidos y atascos

"La calle Sant Jaume ya no es aquella calle tranquila en la que nací. Estos últimos años ha perdido calidad por culpa de ruidos, problemas con los camiones de reparto y la recogida de los niños del colegio. Creo que hoy es proporcionalmente la calle con más tráfico de Palma", lamentó una vecina que vive en ella.

En Sant Jaume hay dos hoteles, cinco restaurantes y varios bares. "Los hoteles son muy bonitos y no tenemos problemas con ellos, pero las furgonetas que les dan servicio ocupan toda la calle, aparcan para depositar la mercancía impidiendo la entrada en nuestros aparcamientos y se hace muy difícil caminar por ella, sobre todo si eres una persona mayor o vas con un cochecito de bebé", indicó esta vecina. Ella se mostró sorprendida de que la presidenta de la asociación de vecinos, Toya de la Vega, en declaraciones a Diario de Mallorca la semana pasada, dijera que no había ningún problema. "Ella no vive aquí. Si así fuera hablaría de otra manera", expresó la residente que prefiere permanecer en el anonimato.

Otro de los problemas que acusan es el ruido que "llega desde el bar Clandestino, que por más que sus dueños nos han dicho que lo arreglarían, hemos tenido que llamar a la Policía porque la gente sale afuera y habla alto más tarde de la medianoche", denunció. El último conflicto procede de "las madres que vienen a recoger a su hijos al colegio de la Providencia y atascan la calle".

Por todo ello piden al Ayuntamiento que se establezca una zona de carga y descarga en la plaza de Santa Magdalena, que envíen a un policía a la salida del colegio y que pongan coto a los ruidos nocturnos. También solicitan que haya una parada de taxis ya que su paso por la calle ha aumentado con la apertura de hoteles y restaurantes.