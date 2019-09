Poca incidencia del Día sin Coches en Palma

Palma no se apunta al Día sin Coches. Tanto las principales calles como avenidas y paseo Marítimo registraron el tráfico habitual en un día de fiesta. La decisión de Cort de no cortar las calles del centro por "coincidir en domingo" no ha ayudado a que se tome conciencia, ni que sea, por un día.

Desde colectivos como Vianants ens Lluita juzgan de "postureo" la medida del Ayuntamiento de que tres aparcamientos municipales, el de sa Riera, la calle Manacor y el de marqués de la Sènia sean gratuitos.

"Pueblos de Mallorca. ¡Todos a Palma en coche que el aparcamiento sale gratis!", ironizaron en un tuit.

Para incentivar dejar el coche, todos los trenes y autobuses lanzadera hacia los pueblos de Mallorca y a Palma de SFM son gratis todo el día. En la estación intermodal, se veía movimiento propio de un festivo.

Los amigos del ferrocarril expusieron sus trenes en miniatura y un pequeño tren al que poder subirse en un mini circuito en el sótano de la estación intermodal.

Sin embargo, desde los aparcamientos municipales no tuvo gran incidencia el anuncio de gratuidad. "Los domingos suele haber más movimiento en este estacionamiento; hoy hay muy poco y muchos ni saben que es hoy no tienen que pagar", indica una trabajadora de una empresa de seguridad que está en ventanilla en el aparcamiento de Manacor.