El Park(ing) Day en Palma reivindica más espacio para las personas

Algunos aparcamientos de la ciudad se han convertido este viernes en rincones más amables para los peatones, con propuestas artísticas, otras ecológicas o meramente informativas. Es el Park(ing) Day con el que se reivindica más espacio para las personas y menos para los coches, al que se han sumado 18 entidades diferentes.

En un barrio como el de Santa Catalina, donde es difícil aparcar, este viernes hay unos 15 metros de calle ocupados por varias sillas de ruedas y andadores. Unos carteles advierten: "Tus excusas no son una justificación". El mensaje es claro y está dirigido "a las personas que aparcan en las plazas para personas con dicapacidad, que siempre ponen las mismas excusas: 'nunca hay nadie, solo son cinco minutos, ahora lo quito' y después llega una persona que verdaderamente lo necesita y nunca encuentra sitio. Siempre está ocupado y por gente que no lo necesita". Quien lo explica es José Chito, técnico de accesibilidad del ayuntamiento de Palma. "Parece que está la gente está reaccionando bien, van preguntando, y otros se cabrean porque les hemos quitado sitio", comenta sobre la instalación de la Oficina Palma Accesible, que ocupa 15 metros en la plaza de la Navegació.

En la confluencia del Paseo Mallorca con avenidas, un grupo de estudiantes de la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears han expuesto sus vistosas tartas hechas de cerámica, realizadas por los estudiantes de primero del centro.

La cooperativa de coche eléctrico compartido Ecotxe ha creado una especie de sala de estar acogedora junto a los jardines de La Misericòrdia, pensada para charlar o reunirse, donde no falta una cocina ecológica y varios voluntarios para informar de iniciativas sostenibles. "El Park(ing) Day es una manera de dar visibilidad a la poca importancia que tienen las personas en la ciudad y el espacio que ocupan los coches, además de a nosotros", ha comentado Francesca Campana, vicepresidenta de esta cooperativa que ya cuenta con más de un centenar de socios.

El servicio municipal Palma Jove también ha trasladado su oficina a pie de calle en Sant Miquel. "Estamos a la expectativa y esperamos que la gente se anime a participar", comentaba al inicio de la jornada Maria Antònia Rodríguez, informadora juvenil.

Muy cerca, la Plataforma para el Entendimiento, la Amabilidad y Seguridad en la Carretera (Please) también ha montado una carpa y ha aparcado un gran camión cedido por Cemex con el lema "No te la juegues". Su apuesta se encamina a concienciar sobre la seguridad vial. "Se para sobre todo gente mayor, los jóvenes no lo perciben tanto y es donde tenemos que incidir más", comenta Santiago Fernández, gerente de logística de Cemex, empresa que forma parte de Please.