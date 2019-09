Hila confirma la inexistencia de un compromiso por escrito de Madrid para la nueva depuradora de Palma

El alcalde de Palma, José Hila, ha confirmado esta mañana a la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Eva Pomar, la inexistencia por parte del Gobierno central de "un convenio firmado, ni un compromiso en cuanto a plazos y financiación" de la nueva depuradora del Coll d'en Rabassa, pese a que esta infraestructura de saneamiento está declarada por el Estado "de interés general".

Al término de la reunión mantenida con la máxima autoridad muncipal con el finde que les explicara las gestiones realizadas el pasado lunes en Madrid con distintos cargos y funicionarios de la dirección general del Agua del ministerio de Transición Ecológica, Pomar ha manifestado que ha salido del encuentro "con la sensación de que en esta legislatura no empezará la construcción de la nueva depuradora".

Pomar ha agradecido la predisposición del alcalde "para responder a nuestras preguntas" y ha afirmado que le ha trasladado "el apoyo del grupo municipal de Ciudadanos para hacer un frente común ante el Gobierno de Pedro Sánchez hasta las últimas consecuencias".

Al respecto ha recordado que el diputado de su partido Joan Mesquida ha registrado en el congreso de diputados una batería de preguntas para conocer los plazos, el compromiso y la financiación del proyecto por parte del Gobierno central" para la construcción de esta nueva infraestructura.

Asimismo han explicado al Hila la propuesta que su grupo lleva al próximo pleno municipal para "crear una comisión de seguimiento de las inversiones de saneamiento previstas por Emaya, ya que van a comprometer a la ciudad durante los próximos 10 años". A su juicio, en esta comisión "debería haber representantes de todos los partidos con representación en Cort, del Govern y, al menos, un representante del Gobierno de España".

A juicioi de Pomar el problema irresuelto de los vertidos fecales a la bahía de Palma "no es un problema de tiempo, sino de falta de compromiso por parte del Gobierno del Estado" y ha lamentado que, con el anuncio de nuevas elecciones el proyecto de la nueva depuradora queda más en el aire que nunca". Por último, la portavoz del partido naranja en Cort ha reiterado que "los palmesanos no son ciudadanos de segunda, por lo que el Gobierno no puede dejarnos de lado ante un problema medioambiental, tal como indican las investigaciones del Seprona por los vertidos de la bahía de Palma".