El retraso en las licencias de obra tiene paralizados la mitad de los pisos del Ibavi

Pese a que esta tiene que ser la legislatura de la vivienda pública, como pregonaron los partidos en la campaña electoral y reiteró el conseller Marc Pons el miércoles, los proyectos iniciados el pasado mandato aún no han visto la luz. De los 134 pisos del Ibavi previstos en Palma en el Plan de Vivienda, la mitad están pendientes de las licencias de obra municipales, tal como informaron en el Institut Balear de l'Habitatge. Una de las promociones suma 57 inmuebles en el Molinar y su construcción ya ha sido adjudicada, al igual que otro proyecto de ocho pisos en el Amanecer, aunque el Ibavi está a la espera del visto bueno final del Ayuntamiento.

La edificación junto al centro de salud del barrio costero, en la calle Cuba, iba a comenzar hace más de un año, en junio de 2018, y su plazo de ejecución era de 21 meses, por lo que tenía que estar terminada en marzo del próximo 2020. El retraso en la pequeña promoción de la calle Salvador Espriu también es patente, ya que los responsables políticos, con la presidenta del Govern, Francina Armengol, al frente, anunciaron que dichas obras empezarían en diciembre del año pasado, pero el solar continúa vacío.

Las únicas viviendas sociales en construcción son las cinco de la calle Regal, en Son Gotleu, y su finalización se prevé para este mismo año, según especificaron en el Ibavi. Las demás iniciativas incluidas en el plan autonómico para paliar la falta de alquileres sociales en la capital son otros 19 pisos en el barrio del Amanecer, también en Salvador Espriu, cuyo proyecto básico concluirá en dos meses; 40 más en la Soledat (calle Tous) en fase de redacción del proyecto; y cinco en la Calatrava (Posada de Montserrat), aunque el proyecto deberá ser modificado porque han surgido problemas con los cimientos de los edificios colindantes.

El solar del Amanecer donde se construirá una promoción de viviendas de alquiler social. G.B.

El Plan de Vivienda elaborado la pasada legislatura sumaba en Palma los citados 134 inmuebles públicos, que tendrían que estar terminados en el año 2022. Cort cedió cinco solares municipales para ello y en febrero de este 2019 añadió otros tres.

Por lo tanto, la conselleria de Vivienda podrá construir 59 pisos más para destinarlos al alquiler social en la Soledat (30 en la calle Fornaris) y el Amanecer (24 en la calle Magdalena Bonet y cinco en la aledaña Josep Togores). De este modo, todas las promociones que se desarrollarán fruto del acuerdo entre el consistorio y el Govern permitirán que en el futuro haya 193 viviendas públicas.

Además, el Consell de Mallorca y el Ejecutivo balear firmaron un protocolo a principios de año para ceder los terrenos públicos de Can Domenge y edificar allí 244 inmuebles protegidos, pero aún no se ha hecho el traspaso. Desde el Ibavi no contabilizan los 828 pisos de promoción pública previstos en Son Busquets, ya que el propietario de los terrenos, el ministerio de Defensa, inició la tramitación el pasado julio para sacarlos a subasta. "Si finalmente prosperan las negociaciones que hoy siguen abiertas entre Defensa y Fomento para que este último adquiera el antiguo cuartel, serían otras VPO a sumar", afirmaron en el Govern. El objetivo es duplicar la oferta en Palma, ya que ahora hay unas 1.300 viviendas.