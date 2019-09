Indignación y caos en la entrega de llaves de las galerías de la plaza Major

La entrega de llaves por parte de los concesionarios de los locales de las galerías comerciales de la plaza Major, previsto desde hace días para ayer al mediodía, se convirtió en "un auténtico caos", en opinión del representante de Pimeco, Antoni Fuster, al tiempo que provocó la "indignación" de la treintena de personas que acudieron al acto.

De los 53 locales comerciales en concesión, 39 ya habían sido desalojados el pasado cinco de septiembre. Ayer habían sido requeridos los titulares de los catorce restantes con el fin de firmar el acta de reversión. En un primer momento reinó la confusión, puesto que algunos de los requeridos afirmaban que habían acudido a una reunión convocada por el Ayuntamiento. Poco después, no obstante, el administrador de las galerías, Bartomeu Castañer, explicó a los reunidos que en realidad se trataba del acto de la entrega de llaves de los locales.

En representación del consistorio se personó una comisión integrada por funcionarios municipales y el gerente de la Empresa Municipal d'Aparcaments, Pedro Manera, quien había recepcionado pocas horas antes el estacionamiento subterráneo, cuya concesión de 50 años finalizó también a las doce de la noche de ayer. Una persona mayor fue la primera en firmar el acta de reversión, que se acompañó de una Inspección ocular del local. Posteriormente, los adjudicatarios que lo desearon y que estaban presentes también hicieron lo mismo, después de que un funcionario municipal explicara que se podía dar un margen "de cinco o diez días" para acabar de limpiar el local.



Con la ley en la mano

Desde el Ayuntamiento, el teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo, apuntó que no es posible jurídicamente la concesión de una prórroga para que los locales continúen un tiempo con su actividad, al menos hasta que se tenga claro que quiere hacer con este local.

Según Jarabo, todos los locales en concesión deben entregar sus llaves. Si no lo hacen se considerará que están ejerciendo una ocupación ilegal y se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para que el Ayuntamiento recupere su propiedad.

Aproximadamente un 30% de los locales, no obstante, son de particulares, por lo que no les afecta la reversión y pueden continuar abiertos al público. El caso del supermercado existente en estas instalaciones es especial, puesto que parte de la superficie que ocupa está en régimen de concesión y el resto es de su propiedad. Se ha requerido a este establecimiento que entregue la parte en concesión, lo que, en la práctica, supone su cierre, lo que aún no se ha producido.

El equipo de gobierno constituyó ayer un grupo de trabajo integrado por distintas áreas municipales que analizará los estudios técnicos preliminares sobre el estado y las condiciones de los locales por si se derivan reclamaciones al concesionario o intervenciones municipales.



El alcalde recibe hoy a Pimeco y a los comerciantes

Mientras el equipo de Gobierno ha anunciado que en breve va a iniciar un proceso participativo con la convocatoria de representantes económicos, entidades vecinales y sociales con el fin de elaborar un proyecto que defina los usos "de un espacio tan emblemático situado en el centro de la ciudad", el alcalde, José Hila, recibe este mediodía a representantes de Pimeco y Afedeco que han criticado la actitud de Cort por no haber esperado hasta "el último día y el último minuto de no prorrogar la concesión". Eva Pomar, de Ciudadanos, criticó también que "en cuatro años no se haya hecho nada" y que, en consecuencia, "no se tenga ni proyecto ni solución" para las galerías de la plaza Major.