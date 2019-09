El Ayuntamiento de Palma cierra los parques y playas por el temporal

El Ayuntamiento de Palma ha cerrado los parques y playas de la ciudad a causa de las condiciones meteorológicas adversas. La clausura de las zonas verdes durará previsiblemente todo el día para que los técnicos del área de Parques y Jardines puedan comprobar detenidamente el estado del arbolado.

Del mismo modo, se han cerrado las playas de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància, Cala Major y la Platja de Palma, como es habitual en las dos primeras cada vez que llueve debido al vertido de aguas fecales y pluviales.

El área de Parques y Jardines está colocando avisos de los cierres en los accesos a las zonas verdes, que son s'Hort del Rei, Jardí del Bisbat, mirador de Joan Miró, Son Vich (La Bonanova), jardines de sa Quarentena, castillo de Bellver, Gomila Park, el parque del Sagrat Cor (Son Espanyolet), las zonas de Son Roca Son Puig d'Alt, Son Puig d'Abaix y el torrente de Son Puig, Son Dameto Dalt, Arabella (Son Xigala), Son Cotoner, Son Dameto Nou, Son Pizà, Reina Sança de Nàpols, Son Serra Parera, la plaza Nova de Establiments, Camp Redó, Can Simonet, la plaza Ramon Rotger (Bons Aires), Sa Riera, Sa Fertilitzadora (Son Oliva), el parque de la Femu, el parque de ses Estacions, Son Rullan, Ses Cases de Son Ametler, Crèdit Balear, Son Gibert, els Hostalets, los de Son Gotleu Mare de Déu de la Victòria y Orson Welles, Ses Sorts, Jorge Luis Borges (Pere Garau), los parques de Nou Llevant Can Palou, Son Pedrals y Krekovic, los del Molinar sa Petrolera y Son Martorell, Son Perera, la Torre d'en Pau, Can Tarrés y el bosque de sa Ribera.