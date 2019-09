Truyol y Mayol se negaron a declarar ante la Guardia Civil por los vertidos

La expresidenta de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya), Neus Truyol, y la exgerente de esta empresa municipal, Imma Mayol, se acogieron a su derecho a no declarar cuando a finales del pasado mes de agosto fueron requeridas por agentes del Seprona de la Guardia Civil en calidad de investigadas por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente debido al vertido de aguas residuales a la bahía de Palma.

Tanto Truyol como Mayol manifestaron a los agentes su voluntad de declarar voluntariamente ante la titular del juzgado número doce una vez se conociera de qué se les acusa. Además de la expresidenta y la exgerente de la empresa municipal fueron citados a declarar ante la Guardia Civil, también en calidad de investigados, cuatro técnicos de Emaya.

Según ha podido saber este periódico, dos de ellos se acogieron también a su derecho de no declarar, mientras que los otros dos aducieron que el problema de los vertidos de aguas residuales a la bahía de Palma es una cuestión histórica que se remonta al menos veinte años atrás debido a la falta de capacidad y a la obsolescencia de las instalaciones de depuración.

Mientras los servicios jurídicos de Emaya siguen analizando el sumario del denominado caso vertidos, iniciado a raíz de una denuncia del abogado Santiago Fiol a título particular a mediados del año pasado por presunto delito medioambiental, la exgerente de la empresa, Imma Mayol, ha corroborado la versión de la actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, y ha afirmado que en el anterior mandato no se destinó "ni un euro" del canon de saneamiento a financiar proyectos o adquisiciones no relacionadas con el ciclo del agua.

Como se recordará, este impuesto, que recaudan los ayuntamientos y que gestiona el Govern, era finalista hasta 2012, año en el que el Ejecutivo del PP, con José Ramón Bauzá al frente y siendo responsable de Medio Ambiente el actual líder de los conservadores en Balears, Gabriel Company, dejó de serlo.

Esta situación fue cambiada el año pasado por el Govern de Francina Armengol y ahora el dinero recaudado por el canon debe destinarse nuevamente a proyectos de saneamiento. Desde que el pasado martes la titular del juzgado número 12 de Palma levantara el secreto de sumario sobre las actuaciones realizadas en relación a la denuncia por presunto delito medioambiental, los servicios jurídicos de Emaya están estudiando su contenido.

Se prevé que a lo largo de esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, el teniente de alcalde Alberto Jarabo, acompañado por la expresidenta de Emaya y actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, expliquen el contenido y el alcance de las actuaciones incluidas en el sumario.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, tras manifestar que Truyol "no actuó con mala intención" exigió ayer nuevamente su dimisión en aplicación del código ético de Més, pese a este documento señala que un político imputado debe poner su cargo a disposición del partido.