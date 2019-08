Los múltiples fallos de la app de la ORA obligan a Cort a hacer diversas mejoras

Los numerosos problemas de la nueva aplicación municipal para pagar el aparcamiento de la ORA han obligado a Cort a introducir una serie de mejoras. Una de ellas es corregir la geolocalización y se ha puesto en marcha esta semana después de cientos de quejas de usuarios de la app mobiAPParc, tal como se lee en las reseñas que aparecen desde junio al descargar el citado programa. Hasta ahora, el dispositivo móvil no detectaba con exactitud dónde se hallaba el vehículo y, si querías detallarlo manualmente, la app ofrecía un largo listado de calles, aunque no existía la posibilidad de escribirlo en ningún apartado.

La empresa contratada por el Ayuntamiento para desarrollar este sistema –que sustituye a la alabada Telpark– también prevé incorporar en breve el llamado "doble check", es decir, permitirá verificar el lugar exacto en el que se encuentra aparcado el coche "con el objetivo de que sea más preciso y seguro", explicaron ayer desde el área de Movilidad.

En múltiples ocasiones, la app elegía una calle donde no estaba y, pese al error, empezaba a contar el tiempo de estacionamiento. Una usuaria lo denunció en una reseña el 8 de agosto, debido a que ubicaban su vehículo en la calle General Riera y estaba aparcado en el paseo Mallorca. Transmitió esta y otras quejas al operador del teléfono de atención al cliente, pero fue tratada sin educación y no recibió ninguna solución.



Sanciones injustas



Otra deficiencia de la aplicación de la ORA destinada a dispositivos móviles es que, si necesitas usarla para ampliar el periodo de tiempo en el que un coche permanecerá aparcado, a menudo la pantalla indica "error de conexión". Este impedimento ha provocado más de una sanción, debido a que el usuario no puede renovar el tique telemáticamente, pero el agente de la ORA solo ve que el vehículo se pasa del tiempo estipulado.

Cuando el afectado quiere anular la denuncia –que es colocada en el limpiaparabrisas– pagando los seis euros reglamentarios, la app ofrece la posibilidad de escanear el código de barras, pero a veces no funciona, por lo que hay que introducir manualmente numerosos dígitos.

Una última mejora anunciada ayer por el consistorio y que tenía la antigua aplicación Telpark es la posibilidad de "cancelar el tique activo, es decir, avisar de que no necesitas consumir más tiempo de aparcamiento, para que la app descuente una parte del importe", explicaron desde Movilidad, que añadieron que "este mes se están recibiendo menos quejas".

Precisamente, en una reseña de hace tres días, se critica que si uno quiere ampliar el periodo de estacionamiento, hay que poner 30 minutos o más, nunca menos, por lo que si solo se necesitan 15, "obligan a pagar por el tiempo no utilizado y tirar el dinero", según las palabras de este usuario. De ahí la incorporación que se hará en breve con el fin de evitar este problema. Otro inconveniente, descrito hace dos días, es que la aplicación móvil no permite sacar varios tiques a la vez: "Si aparco en una zona y pongo un tique de una hora, y a la media hora me muevo y quiero poner otro tique de otra zona, tengo que esperar a que acabe el tiempo del primero o sacar el tíquet físico", explican en referencia a que los llamados aparcamientos azules se dividen en tres zonas urbanas y tienen precios diferentes.

La sustitución de Telpark por mobiAPParc se produjo el 19 de junio debido a que Cort asumió el servicio municipal de la ORA, que estaba externalizado, al igual que la empresa que desarrollaba la app. Ahora ambos dependen de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP). La aplicación permite pagar el parking directamente desde el móvil, sin tener que introducir monedas en una máquina de la ORA, y ampliar el tiempo de estacionamiento, en caso de que funcione.