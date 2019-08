"Es un honor y un reto liderar a los que vendrán a luchar a la batalla"

'Germans Desastre' y 'Cati de na Plaça': Canamunt y Canavall. La popular fiesta llega el domingo, y los líderes de cada bandería ya están caldeando el ambiente para disputarse, siempre con buen humor, el bando vencedor en la batalla de agua. Destacan el orgullo y honor que les produce liderar la fiesta, que celebra su quinta edición organizada por Orgull Llonguet

Como cada año, los líderes de Canamunt y Canavall ya están calentando los motores para la batalla de agua de este domingo en el Parc de Mar. Aina Molina y Eduard Sastre son los 'Germans Desastre', los líderes de Canamunt. Lluïsa Ferrer es 'Cati de na Plaça', la senyora de Canavall. Los tres creen que su bandería será la vencedora de las fiestas organizadas por Orgull Llonguet, que este año rememoran el 400 aniversario de la muerte del jurista y abogado del reino Jaume Joan de Berga.

P ¿Qué supone para vosotros ser los líderes de esta fiesta?

R Eduard Sastre: Es todo un honor ser los abanderados de Canamunt. También es un reto afrontar el liderazgo de toda la gente que vendrá el domingo a la batalla.

Lluïsa Ferrer: Es un honor ser la señora de Canavall este año. Emprendo este trabajo con mucha fuerza.Somos la cara visible de todas las personas que vendrán a luchar, a rememorar las tradiciones de Palma y a luchar con el bando bueno, el de Canavall.

Aina Molina: Liderar las collas de Canamunt es una responsabilidad. Nos ponemos al frente de mucha gente que trabaja todo el año y cree que Palma puede ser un espacio de fiesta y reivindicación de nuestra cultura y nuestra tradición.

P ¿Habíais participado alguna vez en las fiestas de Canamunt y Canavall?

R L. F.: He participado todos los años, pero siempre desde un segundo plano.

E. S.: Yo también voy desde que empezó. Al principio en segundo plano, y cuando empezaron a hacer las elecciones a los líderes me presenté y gané sin problema porque nadie más se presentó. El segundo año incluimos a Aina como hermana.

A. M.: Yo también participé desde el primer año. El segundo año me hicieron una encerrona, me liaron para hacerme señora, y lo viví de otra manera. Hay más trabajo y preparación, no es llegar, tirar agua e irse, hay mucho más trabajo detrás, pero fue muy guay, sino no hubiéramos repetido.

P ¿Cuál es vuestra función?

R L. F.: Llevar a las tropas de Canavall hasta la victoria y animar a la gente. Cuanta más, mejor.

E. S.: Canavall hace lo que puede con lo que tiene. Dicen que conducirán a sus tropas a la victoria, pero cada año se ha visto que no era así. Este año se volverá a ver. Nosotros animamos a mucha más gente que Canavall, obviamente, y estamos mucho más motivados y contamos con mucho apoyo de muchas colles.

P ¿Qué momento de estas fiestas esperáis con más ilusión?

R L. F.: La cena de colles, una parte de la fiesta que aún no había vivido y me hace mucha ilusión.

A. M.: La colgada de los blasones en Cort. El año pasado Eduard temblaba.

E. S.: El entierro de Joan Berga, la pena de que se acaba Canamunt y Canavall. Es mágico.

P ¿Cómo elegisteis vuestra bandería?

R L. F.: Lo he tenido siempre claro. Mi familia es catalinera, así que no tenía otra opción que ir con Canavall.

E. S.: Por proximidad, estoy más cercano al terreno de Canamunt. Con el tiempo vas cogiendo el gusto a ser de esta bandería y odio a todo lo que sea de color amarillo.

A. M.: Porque geográficamente me quedaba más cerca, y porque aunque parezca una tontería, tengo más ropa roja que amarilla. A partir del primer año empecé a crear un sentimiento canamunter contra el que no puedo luchar.

P ¿Vuestro papel lleva mucho trabajo?

A. M.: Más que trabajo es implicación, y que estés animado de verdad. Son horas, pero creo que es muy gratificante.

E. S.: Lleva mucho trabajo pero se hace muy fácil llevarlo a cabo. Nosotros tenemos la suerte de que contamos con un equipo muy bueno de gente que nos ayuda.

P ¿Puedes ser de una bandería sin ser de una zona en concreto, o tiene importancia el lugar donde vives?

R L. F.: Ser de Canavall es un sentimiento. No pasa nada si has nacido en terreno canamunter, puedes elegir igualmente el bando ganador.

A. M.: Es indiferente. Elige el bando que te anime más para ir a la fiesta con tus amigos. Si tienes sentimiento canamunter siempre serás bienvenido.

P ¿Algo significativo de cada bandería, además del color?

R A. M.: El número de gente. Si ves mucha gente es Canamunt. Si ves poca es Canavall.

L. F.: Las personas de Canamunt siempre se lo han tenido más creído, los canavallers son más del pueblo y esto es una característica muy importante.

E. S.: Nos los tenemos creído porque podemos. Lo primero es reconocer que sois menos. Reconoced que sois pocos, cobardes y débiles.

P ¿Quién ganará el domingo?

R L. F.: Es una pregunta que no necesita contestación. Canavall.

E. S.: Canamunt.

A. M.: La pregunta es: ¿Quién ha ganado cada año? Canamunt.

L. F.: Este año 'Cati de na Plaça' liderará las tropas hasta la victoria. Es un hecho.

A. M.: A la victoria no sé, pero a un constipado seguro.