El Govern dice que no pagará la limpieza de sa Riera porque es competencia de Cort

La directora general de Recursos Hídricos del Govern, Joana Garau, aseguró ayer que no pagará la factura que le presente el ayuntamiento de Palma por la limpieza del torrente de sa Riera, tal como pretende Cort. Garau, al contrario de lo que esgrimió la pasada semana la concejala de Infraestructuras, Angélica Pastor, afirma que la retirada de desperdicios en ese tramo frente al cementerio es competencia del Consistorio y no de la conselleria de Medio Ambiente.

"Cuando llegue la factura, se estudiará, pero no lo veo claro", manifestó la directora general sobre quién pagará la limpieza de sa Riera. Además de considerar que el lugar donde ha actuado el Ayuntamiento "es urbano", por lo que es competencia municipal, Garau dijo que "la retirada de residuos no la hace el Govern" y "lo que se retiró era basura, procedente del poblado", puntualizó.

"Hay sentencias recientes que dicen que esta competencia es de los ayuntamientos, cuando se trata de pequeñas obras de mantenimiento o limpieza", añadió la representante del Govern sobre la limpieza de sa Riera. Sí es responsabilidad de Recursos Hídricos, según explicó, realizar obras para garantizar la capacidad hidráulica de los torrentes, como sería la reparación de un muro a punto de caer o mover tierra.

La respuesta del Govern choca con las declaraciones de Angélica Pastor y del presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, que el pasado viernes aseguraron que limpiaban el torrente por "responsabilidad" ante las toneladas de suciedad acumuladas, pero que era competencia de Recursos Hídricos y que por ello se le pasaría la factura.

Ante esta situación, Garau avanzó su intención de firmar un convenio con el ayuntamiento de Palma para especificar "quién hace qué" en la limpieza y mantenimiento de los torrentes. La directora general aseguró que ya había una reunión fijada con representantes de Cort.



Tres playas seguían ayer cerradas al baño



Las playas de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí y Cala Major, afectadas por los vertidos producidos tras el temporal que azotó el lunes las islas, continuaban cerradas al baño ayer. Emaya indicó que se estaba a la espera de los resultados de las analíticas realizadas. El presidente del PP balear, Biel Company, acusó al Govern y a Cort de no hacer "las inversiones necesarias" para garantizar que no se cierren las playas "cada vez que llueve".