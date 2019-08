Una excavadora limpia ya el cauce de sa Riera

El ayuntamiento de Palma ha comenzado con la limpieza del cauce de sa Riera este viernes a primera hora, días antes de la limpieza convocada por los vecinos. Una pala excavadora está retirando toneladas de basura, acumulada durante años, que los camiones de Emaya transportarán hasta las instalaciones de Tirme. Cort ha recordado que esta competencia es del Govern, por lo que le pasará la factura del coste de estos trabajos.

La pala está desbrozando y cargando con todo tipo de residuos, desde ropa a electrodomésticos y de momento, el Ayuntamiento no sabe qué cantitad de basura hay acumulada.

La regidora de Infraestructuras, Angélica Pastor, y el presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, han visitado la zona en la que se está trabajando ahora, justo a la altura del cementerio. Las previsiones es que la limpieza se haga a lo largo de todo el lecho del torrente hasta su desembocadura durante varios días, hasta el próximo miércoles o jueves.

Pastor ha recordado que la limpieza del torrente fuera del ámbito urbano es competencia del Govern, por lo que una vez finalizada la retirada de basura, se pasará la factura a la conselleria de Medio Ambiente.

La responsable de Infraestructuras ha reconocido que la suciedad dentro de sa Riera era una queja recurrente de los vecinos de la zona. "Se necesitaba una intervención por parte de las administraciones. Nosotros por responsabilidad y pensando en que dentro de unos días pueden venir lluvias y que puede derivar que toda esta suciedad genere una contaminación al mar, hemos decidido tomar la inicitiva de este tramo del torrente", ha explicado Pastor sobre la intervención del Ayuntamiento.

Como regidora de distrito Ponent, Pastor ha afirmado que se ha reclamado al Govern que intervenga en los diferentes torrentes antes de que lleguen las lluvias.



El asentamiento chabolista



En el mismo tramo donde las máquinas trabajan, continúan en pie unas siete chabolas y, de momento, allí seguirán. Angélica Pastor ha comentado que "son personas que no se acogen a ningún servicio municipal y no se les puede obligar. Sacarlos de estas chabolas supone un procedimiento administrativo y judicial para que nos permiutan el lanzamiento de estas personas, es complicado. Si no están aquí, irán a otro sitio".