Los torrentes de Palma, llenos de plásticos que irán al mar tras las próximas lluvias

Si no limpian los torrentes de na Bárbara y el de sa Riera, los plásticos saldrán en las próximas lluvias y llegarán al mar. La entidad Mallorca Blue alerta de una situación que no es novedad pero que de año en año se agrava.

Con todo, recuerda que el deterioro del mar y de las especies marinas está causado por la contaminación, plásticos incluidos, los sistemas de pesca no selectiva como la de arrastre, por ejemplo o la de palangre de superficie y las especies invasoras y el calentamiento global.

La semana pasada se encontró en Magalluf una tortuga enredada con rafia que aparece en los escombros incontrolados.

Mallorca Blue denuncia los talleres ilegales de coches y las empresas también ilegales de construcción que depositan en los torrentes plásticos y materiales contaminantes que acabarán en el mar en cuanto llueva. Los abocan al torrente de na Bàrbara esas empresas irregulares del Polígono de son Castelló.

En el torrente de Sa Riera, aparecen las basuras acumuladas de los asentamientos ilegales que han sido denunciados en numerosas ocasiones por los vecinos de es Fortí. La Cruz Roja los ha reubicado pero quedan dos. Todos esos plásticos, esas basuras llegarán al mar.

Mallorca Blue denuncia a las autoridades competentes por "pasarse la pelota y no hacer nada". A su juicio, una posible solución "sencilla y no muy cara" sería encargar la limpieza a una brigada para que elimine lo más "gordo".

Llaman la población a que si les preocupa el mar, la contaminación de los plásticos, la fauna marina, que sepan que "son muchos los factores que los ponen en peligro", y que "todos podemos reducir nuestra carga contaminadora con actitudes cívicas y de responsalibilidad