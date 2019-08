Troyanos infiltrados en la playa de s'Arenal

Los Troyanos de s'Arenal, un grupo de vecinos muy concienciados, se infiltraron este domingo entre los bañistas para dar ejemplo del tipo de turismo que quieren en su playa: el que no ensucia, el que aunque beba no moleste a los demás ni caiga borracho en plena calle. Su Operación Caballo de Troya Arenaler está en marcha durante todo este domingo.

Xevi Molas fue el organizador y describe cuál fue su intención: "Reivindicar un turismo de calidad, no es en contra del turismo, queremos que la gente pueda venir a una playa sin latas, sin botellas y sin papeles por el suelo".

Con ese objetivo se formó el grupo Los Troyanos, integrado por vecinos de s'Arenal. "Queremos un lugar donde puedan venir las familias a hacer turismo, porque, ahora mismo, turismo familiar hay muy poco, muchas familias dicen que el año que viene ya no vendrán, porque no quieren estar con gente que lleva encima una borrachera que no se aguanta. Todos pueden hacer lo que quieran, pero sin molestar, sin gritar y sin ensuciar".

La misma reivindicación hacía Pilar Pascual, residente en la primera línea de esta playa. "Lo único que queremos es que esta playa, que es preciosa, la podamos disfrutar todos, turistas y residentes, españoles y extranjeros. Para mí, el principal problema es el alcohol, la gente bebe tanto, tanto, tanto que pierde el control y una vez que lo han perdido, pues ensucian, vomitan en la calle, hacen pis, tiran las latas, y es desagradable verlos tan borrachos. La gente con familia, con niños, muchos amigos míos no quieren venir a esta playa".

Algunos de Los Troyanos que pasaron parte del día en la playa. XEVI MOLAS

Esta vecina aseguró que no pide algo imposible en plena zona turística: "No pretendemos que sea la calma total, porque es una playa movida, con tantos turistas, pero esta situación que tenemos ahora se ha desbordado y es insoportable para los residentes, no podemos estar así".

Margarita Sureda también se decidió a participar en esta reivindicación vecinal 'en positivo'. "Me he criado aquí y esto era un lugar estupendo. Poco a poco se ha ido deteriorando, degradando y lo que veo es que es la ciudad sin ley, que aquí está permitido todo. La policía y, sobre todo, los hoteleros deberían hacer algo", reclama esta vecina.

Los Troyanos fueron provistos de bolsas de basura para repartir y dedicaron parte del día a recoger colillas y residuos entre los balnearios 4 y 5.

Juan Carlos Labbé, chileno afincado en Las Palmeras, insistió en la importancia de la Operación Caballo de Troya Arenaler: "Esto no es solo para la gente del Arenal, sino para todos, para que lo disfrutemos en familia, como era antes. Hay que tratar de recuperarlo y nunca es tarde".

La intención de Xevi Molas es repetir esta acción y celebrar este mismo verano un 'sopar a la fresca' en la plaza María Cristina, "muy abandonada y un poco conflictiva".