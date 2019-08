Los 'dimonis' invaden El Molinar durante el 'correfoc' de sus fiestas de verano

Un año más los dimonis fueron lo más esperado en una jornada más de las fiestas de verano en El Molinar. El Correfoc Kinfumfà y el infantil que le precedió fueron los platos fuertes de la tarde-noche en la playa de s'Areneta, en la que también hubo encuentro de batucadas y conciertos.

Ayer se celebró la segunda edición de la Diada Kinfumvogar, en la que los dimonis y el fuego tomaron la playa del Molinar, donde hubo actividades ya a partir de las 17.30 horas. Para ir caldeando el ambiente, los más pequeños pudieron participar de un correfoc en el que por primera vez en El Molinar quemó la agrupación infantil de Kinfumfà, acompañada por los dimonions de Sa Pedrera y de los de Enfocats.

El espectáculo dio paso a una de las citas que siempre congregan a más público en estas fiestas de verano: el correfoc que, con el título de Entranyes, contó con los Kinfumfà Dimonis, acompañados por Bruixes de Mallorca, Dimonis Enfocats, de Son Sardina, y Dimonis de sa Pedrera, de Muro.

El espectáculo de fuego que tomó la playa de s'Areneta estuvo precedido horas antes por la Trobada de Batucades, con la actuación de Renovers de sa Pedrera, de Muro, Batual-mon Quin Rebombori, de Sóller, Fieres d'Inca y Kintrofà Batucada.

La noche finalizó con los conciertos de Players of Nobody y The Wateques.

Las fiestas de verano del barrio continuarán esta noche con una llonguetada, el combate de glossadors y habaneras a cargo de Trenc d'Auba.