Josep Palouzié Vizcaya: "Los incendios de contenedores son los mismos que hace tres años, pero las consecuencias son mayores"

El jefe de la Policía Local de Palma acaba de aceptar una prórroga de seis meses antes de reincorporarese definitivamente a su puesto en Girona. Llegó a Palma en comsión de servicio hace tres años en unas circunstancias difíciles del cuerpo policial, con buena parte de sus mandos investigados por presunta corrupción. Afirma que no quiere quedarse en Palma, aunque tampoco tiene prisa en irse.

P Hace tres años asumió la jefatura del cuerpo en una situación muy difícil. ¿Qué balance hace de esta etapa?

R Positivo porque, partiendo de una situación muy complicada, poco a poco se ha ido regularizando y ahora la tensión y la crispación que se vivía en aquel momento, supongo que por las medidas que yo he tomado y por como ha evolucionado la causa, se ha tranquilizando.

P ¿Cómo se produce la reincorporación de los antiguos jefes apartados judicialmente?

R Hace poco que el comisario Joan Mut se ha integrado con normalidad al servicio y, a finales de este mes, se incorporará el comisario Morey. Hay una cascada de gente que se va reincorporando y lo que pretendo es que se produzcan dentro de la normalidad que exige el principio de presunción de inocencia, independientemente de como acabe el proceso judicialmente.

P Ha hecho alusión a las medidas adoptadas. ¿Cuáles?

R Internamente estabilicé las responsabilidades en las distintas unidades y prestigié los mandos que se habían quedado al frente de los grupos que habían quedado descabezados. La dignificación de la figura de los responsables ha permitido también que la gente asuma las cosas con más normalidad.

P ¿Le gustaría quedarse en Palma después de esta prórroga de seis meses?

R No. La prórroga de seis meses se produce porque, como sabe, el equipo político ha cambiado y dado que yo no tenía prisa en reincorporarme a mi puesto en Girona, lo que no quiere decir que quiera quedarme aquí, estuvimos hablando con el alcalde y quedamos que me quedaría unos meses para dar tiempo al nombramiento de un nuevo jefe.

P ¿Se presentará al concurso?

R No.

P ¿Es equiparable el grado preparación de la Policia Local catalana con la de Palma?

R Hoy en día el grado de preparación de todas las policías locales de España es similar. Pueden variar pequeños detalles, como por ejemplo que en Balears el curso básico es de seis meses y en Catalunya de nueve. Además, los requisitos para entrar en el cuerpo son los mismos en todas partes y ahora, con el sistema adoptado aquí, será el mismo que en toda España. Haremos la selección de personas de la calle que ahora estamos preparando y esperamos haber discutido las bases a finales de mes con los sindicatos, para sacar a concurso unas 150 plazas correspondientes a la oferta pública de empleo de 2018.

P ¿Cómo se realizará el proceso?

R Primero se hará una selección de los aspirantes, después pasarán por a la escuela y, finalizada la fase de formación, se realizarán las prácticas. Acabado este proceso, los aspirantes que lo hayan superado serán nombrados funcionarios de carrera. Este es el sistema que se utiliza en todas partes.

P ¿Cuánto tiempo durará este proceso?

R Un año y medio. El objetivo es que las nuevas incorporaciones se puedan realizar a partir de junio de 2021.

P ¿Con cuántos agentes debería contar Palma para dar un buen servicio?

R En estos momentos hay 780 agentes en activo de los 855 que tenemos en plantilla. A la primera cifra hay que restar el personal en segunda actividad y el que disfruta de conciliación familiar y unos 60 agentes con limitaciones físicas debido a la edad, por lo que la plantilla actual está en el mismo nivel de 1997, cuando teníamos 100.000 habitantes menos. A lo anterior hay que añadir que en los próximos dos años podrán pasar a la segunda actividad unos 250 agentes, por lo que es imprescindible estabilizar la plantilla. A partir de aquí, y aplicando la ratio aceptada de dos policías por cada 1.000 habitantes con los índices correctores del turismo, deberíamos disponer de una plantilla de 1.000 agentes.

P ¿Se cubren las necesidades con la propuesta del equipo de gobierno?

R La propuesta es la de cubrir las vacantes e incrementar en cien agentes más con lo que ya rozaríamos los 1.000 agentes, aunque también es verdad que España tiene la mayor tasa de policías por habitante de la Unión Europea y siempre nos falta gente, por lo que deberíamos plantearnos también ser capaces de hacer un modelo más eficiente.

P Los vecinos se quejan de que la Policía no actúa contra los ruidos. ¿Por qué?

R Actuamos constantemente contra los ruidos. Pero a veces la percepción del ciudadano no se puede objetivamente demostrar. Por ejemplo, en Son Espanyolet el problema es que determinadas molestias son muy difíciles de objetivizar. Alquilan la casa a ocho jóvenes que vienen a pasarlo bien, tienen la testosterona alta y están en la terraza bebiendo y chillando. Nosotros podemos ir, requerir que se comporten, pero es muy difícil establecer un criterio objetivo para poner una denuncia, porque, entre otras cosas, son hechos que dificilmente constatamos, puesto que, cuando llegamos, enseguida se comportan. Y además es difícil que el requerimiento acabe en un expediente sancionador.

P ¿Por qué se producen tantos incencios en contenedores?

R Buena parte de culpa la tenéis los medios de comunicación. Tenga en cuenta que tres años atrás los incidentes por contenedores quemados eran prácticamente los mismos que ahora, aunque se ha incrementado el número de recipientes afectados porque ahora se han agrupado y tanto el coste como las consecuencias son mayores.