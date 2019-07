Vivas quiere casar a todos los LGTBI

Las parejas del colectivo LGTBI que quieran casarse en Palma ya tienen una oficiante matrimonial de cabecera. Es Sonia Vivas y se ofrece a presidir la celebración más importante de su vida para numerosas personas. La regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI les anima a solicitar por ella expresamente en la oficina de Protocolo del Ayuntamiento, que es donde se tramitan los enlaces civiles. La primera ceremonia será este mismo sábado en el castillo de Bellver y oficiará la unión de una pareja de lesbianas.

El motivo que le ha llevado a postularse para hacerse cargo de las bodas de la comunidad LGTBI es que "aún no está constituida la rueda de regidores del equipo de gobierno que se encarga de los matrimonios, por lo que cabía la posibilidad de que lo hiciese el concejal de Vox Fulgencio Coll, porque se ofreció para ello. Para evitar que pudiera suceder o que en otras ocasiones, por diversas circunstancias, ocurriese otra vez, yo me he prestado a oficiarlas. El objetivo es que no caiga nunca la responsabilidad de una boda del colectivo LGTBI en manos de un regidor de un partido homófobo", argumenta Vivas.

Los matrimonios civiles en la capital balear se pueden realizar los viernes por la tarde o sábados por la mañana en Cort o el castillo de Bellver y los ofician por turno los concejales del gobierno. Ni los de la oposición ni el alcalde, José Hila, entran en la rueda, aunque si una pareja pide expresamente que les case el primer edil o algún regidor de los que no gobiernan, se puede solicitar. El consistorio palmesano oficia desde 2005 los enlaces del colectivo LGTBI, tras la ley aprobada por el gobierno de Zapatero. Una de esas bodas, en 2006, fue la del entonces concejal de EU-Els Verds Toni Esteva.