El juzgado avala la suspensión de las obras del Gran Casino Teatro Balear

Una sentencia del juzgado de lo contencioso número uno de Palma da nuevamente la razón al Ayuntamiento de Palma en su actuación contra las obras del Gran Casino Teatro Balear. El titular de este juzgado ha rechazado el recurso presentado por los promotores contra la resolucion municial adoptada en enero de 2015 por la que se ordena "la inmediata suspensión de las obras" que se estaban realizandl en aquellos momentos en el edificio de la plaza del Comptat del Rosselló en base a un proyecto del arquitecto Juan González de Chaves.

Los promotores habían recurrido esta orden judicial por cuanto consideraban que estaban en posesión del correspondiente permiso municipal ororgado por silencio administrativo, argumento que también desmonta la sentencia indicando que "esta afirmación no es cierta". Por ello en el fallo se indica que "la orden de suspensión se ajustó a derecho, dado que las obras se estaban ejecutando a pesar de la denegación expresa de permiso para su ejecución".

Queda pendiente de otro procedimiento judicial si dicha denegación fue ajustada a derecho o no, por lo que, con esta sentencia, además de que no es firme puesto que el promotor puede presentar un nuevo recurso, no finaliza el interrogante judicial en el que está sumido desde hace cinco años la ejecución de esta infraestructura de juego.