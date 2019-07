Palma XXI detecta 3.000 plazas turísticas ilegales en el centro histórico de la ciudad

La organización Palma XXI ha detectado 3.000 plazas turísticas ilegales en el centro histórico de la ciudad, ofertadas por canales alternativos a los oficiales.

Jaume Garau, secretario de Palma XXI, ha asegurado que en Palma se ofertan hasta 3.000 plazas de alquiler turístico ilegales por diversas plataformas, como las redes sociales, por lo que no hay control efectivo sobre esta actividad. "Al aeropuerto llega mucha más gente que las plazas que tenemos, por lo que muchísima gente se va a alojamientos que no son legales", ha matizado Garau.

Palma XXI ha calificado de "buena noticia" que se haya archivado la querella de Fevitur (la federación de asociaciones de viviendas y apartamentos turísticos) contra Antoni Noguera por haber restringido el alquiler turístico.

El secretario de Palma XXI ha recordado que cerca del 50% de la población del centro histórico "es gente que no está asentada en la ciudad, sino que va y viene, ha comprado un piso pero no vive y esta gente que se mueve intenta sacarle rendimiento y una de esas formas es alquilándolo. En ocasiones no se están alquilando a través de los canales típicos Airbnb o Homeaway, sino a través de redes de amigos o facebook".

En sa Llotja, un barrio que en los últimos años ha ido perdiendo residentes frente al incremento de bares y restaurantes, solo entre noviembre y diciembre del pasado año, en temporada baja, se identificaron 94 ofertas en diferentes portales, ha explicado Garau.



Plan especial para sa Llotja

El de sa Llotja es, según ha mencionado Garau, uno de los barrios con un mayor desequilibrio y al que poco a poco se lo está comiendo la actividad turísticay comercial. Por ello, Palma XXI ha reclamado un plan especial municipal para recuperarlo y facilitar que los residentes puedan mantener sus pisos allí.

"Sa Llotja necesita un nuevo plan especial, no de rehabilitación urbana y arquitectónica, sino de recuperación del barrio", ha manifestado Garau.

Según el estudio de campo coordinado por Carlota Cabeza, en este barrio se ha producido una gentrificación comercial. Han contabilizado 184 comercios en plantas bajas y, de ellos, un 34% son restaurantes, que se concentran en la zona de especial protección de sa Llotja.