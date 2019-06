La Sindicatura alerta a Cort sobre la "indefinición" de la fachada marítima

La Sindicatura de Comptes ha alertado al ayuntamiento de Palma de que "las sucesivas modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana en el sector de Llevant de la fachada marítima, las múltiples sentencias y recursos presentados" provocan "incertidumbre respecto al resultado final de esta reordenación urbanística, que no permite determinar el efecto económico, tanto patrimonial como presupuestario que puede tener sobre las cuentas anuales".

Esta advertencia se incluye en un informe remitido recientemente al Parlament balear en relación a la aprobación de las cuentas municipales de 2014 que, según la Sindicatura de Comptes "es favorable con excepciones", aunque, en líneas generales, "en todos los aspectos significativos expresan la imagen fiel de la liquidación del presupuesto, del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre" de este año.

Los síndicos indican, no obstante, que "esta opinión" no incluye a los organismos autónomos, las sociedades mercantiles, las fundaciones y los consorcios dependientes". El informe incorpora asimismo treinta y siete recomendaciones encaminadas a la mejora de la gestión económica y financiera.

Entre ellas, ponen de manifiesto la necesidad de "aprobar y remitir la cuenta general del Ayuntamiento en los plazos legalmente establecidos".

Además de las anteriores recomendaciones, el informe tiene una serie de limitaciones "que condicionan la opinión financiera" de los síndicos, entre las que se incluye la advertencia en relación a las constantes modificaciones de la fachada marítima del litoral de Llevant y su posible incidencia en las cuentas municipales en el caso de que el Ayuntamiento deba hacer frente a una indemnización millonaria, como la de 130 millones que le reclama Endesa por no haber podido vender los tres solares de primera línea.

La Sindicatura también pone de manifiesto otra "limitación" que condiciona su opinión sobre las cuentas municipales correspondiente a este ejercicio, está relacionada con el hecho de que "el Ayuntamiento y sus organismos autónomos no disponen de un inventario de sus bienes de acuerdo con la legislación patrimonial". En este apartado se indica que "el inventario contable no identifica de forma individualizada cada uno de los bienes, ni tan solo indica las altas y las bajas por ejercicios desde 1991".

Asimismo, pone de relieve la "ausencia de coordinación interdepartamental", lo que provoca que, por ejemplo, la cesión de Son Moix al Real Mallorca, materializada en 1999, no se haya inscrito hasta 2014.

Igualmente, afean a Cort que no se haya reclamado al Govern los 12,7 millones que le adeuda, o que no se haya hecho lo mismo con los 21,6 millones correspondientes a los gastos ocasionados por la reurbanización de la fachada marítima de Llevant.

La incertidumbre urbanística se ha agravado en los últimos años

La incertidumbre que se cierne sobre las cuentas municipales por la indefinición de la fachada marítima de Llevant, puesta ya de relieve por la Sindicatura de Comptes en 2014 no solo se ha despejado desde entonces, sino que se ha agravado. En efecto, en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Balears suspendió el ordenamiento urbanístico aprobado en 2008 y lo retrotrajo al existente en 2003, cuando tanto en el solar que ocupa el edificio de Gesa como en los dos situados en sus inmediaciones se podían levantar bloques de pisos de alto poder adquisitivo. Esta sentencia obligó al equipo de gobierno a proponer una nueva modificación del Plan General, que devuelve la propiedad del edificio de Gesa a la eléctrica y da más compensaciones a Endesa en segunda línea. Esta nueva modificación no está aprobada aún definitivamente y Cort se enfrenta a la reclamación de 130 millones de Endesa por no haber podido vender los solares.