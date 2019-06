La Oficina de Atención Ciudadana de Sant Ferran cierra dos meses por obras

La Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) ubicada en la avenida Sant Ferran, 42 permanecerá cerrada los meses de julio y agosto por obras de renovación del suelo. Las oficinas de Movilidad seguirán funcionando, para trámites relacionados con multas, ORA, Acire... aunque la entrada se hará por la calle Son Dameto.

Las obras se hacen para resolver los problemas con el embaldosado y para garantizar unas condiciones óptimas para prevenir riesgos.

Los trámites que se realizaban en esta oficina se podrán realizar en el resto de OAC::

— OAC AVINGUDES: Av. Gabriel Alomar, 18 – CP 07006

— OAC CORT: Pl. Santa Eulàlia, 9 – CP 07001

— OAC L'ARENAL: Av. Amèrica, 11, l'Arenal (Edifici Policia Local) – CP 07600

— OAC L'ESCORXADOR: C. Emperadriu Eugènia, 6 (L'Escorxador) – CP 07010

— OAC PERE GARAU: C. Pere Llobera, 9 ? CP 07007

— OAC SANT AGUSTÍ: C. de Margaluz, 30, Sant Agustí – CP 07015

— OAC SON MOIX (IME): Camí de la Vileta 40, Edifici palau d'esports – CP 07011

— OAC SON FERRIOL: Av. del Cid, 8. Son Ferriol – CP 07198

Los trámites relacionados con Movilidad se atenderán entre las 8.30 y las 13.30 horas. El Ayuntamiento ha especificado que esta atención se hará con servicios mínimos por falta de espacio físico, por lo que se reducirán las citas y se reforzará la atención telefónica y por correo electrónico.

El teléfono de atención a la ciudadanía es el 971 225 571 y las direcciones electrónicas para trámites de multes: multes@palma.es, para ORA-ACIRE: oraacire@palma.es y para trámites de transportes: transports@palma.es.