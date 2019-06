Cort hará "cumplir la ley" con los símbolos franquistas

Llorenç Carrió, regidor de Educación y Política Lingüística, confirmó ayer que el Ayuntamiento hará "cumplir la ley" con los elementos franquistas que quedan en Palma. El concejal aseguró que se estudiarán todos los casos, ya que el censo publicado por el Govern incluye calles y elementos que no tenían detectados.

Cort todavía no tiene notificación oficial de este censo de elementos franquistas en Balears, 24 de ellos en Palma, pero Carrió espera estudiar con tranquilidad el informe antes de actuar, aunque ayer aseguró que se cumplirá con la ley de Memoria Democrática, que exige la eliminación de estos símbolos.

El primer paso para su eliminación, y tras el estudio caso por caso, añadió Llorenç Carrió, será instar a los propietarios a que los retiren.

Hasta que no haya una resolución judicial sobre si el monolito de sa Feixina tiene que protegerse o no, el Ayuntamiento no moverá pieza, confirmó el regidor.