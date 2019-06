Cort permanecerá cerrado y su fachada sin adornos el día del Corpus

Cort permanecerá cerrado y su fachada sin engalanar como ha ocurrido en los últimos cuatro años del próximo domingo con motivo de la celebración del Corpus. El alcalde de Palma, José Hila, ha manifetado que no va a haber cambios en este sentido y ha recordado que los grupos que conforman el equipode gobierno actual, que son los mismos que adoptaron la decisión de no engalarnar la fachada ni arriar las banderas al paso de la custodia con motivo de la procesión del Corpus, "hemos revalidado la confianza de los ciudadanos".

En relación a la petición del grupo municipal de Vox en el sentido de que autorice a los concejales que quieran a acudir como representación institucional al oficio solemne que se celebra en la Seu antes de la procesión del Corpus y que luego puedan estar presentes en Cort cuando pase la procesión por la plaza de Cort, Hila ha manifestado que "comunicará" al obispado la voluntad de estos concejales para que sean los resposables de la iglesia quienes decidan dónde se colcan. "Yo no voy a decir quen tiene que ir a misa y quien no y dónde se deben colocar dentro del templo", aunque ha insistido en que en Cort no va a haber representación institucional.



Primera junta de gobierno



Hila ha hecho estas declaraciones después de la celebración de la primera junta de gobierno del nuevo equipo de Cort en la que ha dado cuenta de los decretos de alcaldía firmados desde el pasado lunes en los que se nombrará los integrantes de la junta de gobierno, la composición de las áreas municipales y sus integrantes, el nombramiento de los tenientes de alcalde, de la organización de los servicios administrativos y de la asignación de los locales municipales para los grupos políticos con repreentaciónen Cort.

Según el alcalde, la configuración del nuevo gobierno municipal y la distribución de competencias se ha realizado en "un tiempo récord de tres días, mucho menor que en 2015, cuando tardamos mucho más". Para completar el organigrama falta aún la designación de los coordinadores y directores generales de área. Mientras tanto, continúan en sus puestos los que fueron nombrados por el anterior consistorio.

En este último puntos se ha informado de que se ha realizado una distribución del espcio disponible en la tercera planta del edificio de Santa Eulàlia proporciónal los resultados obtenidos enlos pasados comicios teniendo en cuenta que en este mandato hay un grupo más. De esta forma el espacio ocupado por PP y Podemos se ha distribuido para que sea compartido con el gruipo conservador, Ciudadanos y Vox. El espacio del PSOE será ocupado por Podemos, Més se queda en la misma ubicación y el PSOE se traslada al ocupado hasta ahora por Ciudadanos.