Un centenar de agentes de la ORA no han salido hoy a la calle

Los agentes de la ORA no han salido hoy a la calle. "La situación es un caos", ha expresado María Alba, trabajadora de la ORA que critica que el cambio de la UTE a la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) les ha dejado en una situación de "inseguridad" porque, siempre según ella, "no tenemos las tablets actualizadas, y esto supondrán perdidas millonarias". Esta trabajadora, que justo hoy tiene el día libre, añade que "no tenemos ni los nuevos uniformes".

Según su testimonio, son más de cien los agentes afectados de este servicio, que ha vuelto a ser gestionado por el Ayuntamiento de Palma desde hoy, tras un año de su aprobación. La SMAP asume a los trabajadores que antes estaban en la UTE de Dormier.

"Nos sentimos desprotegidos y por eso no salimos a la calle", ha reiterado Alba. Al mismo tiempo ha criticado que "los sindicatos nos han dado la espalda".

El alcalde José Hila ya pidió, días atrás, un poco de "paciencia" ante la remunicipalización del servicio que gestionará la SMAP y Movilitat y que prevé un ahorro de 840.000 euros.