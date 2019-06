Las bases de Podemos apoyan en un 87% la entrada de sus concejales en el gobierno de Palma

Las bases de Unidas Podemos apoyan mayoritariamente la entrada de los tres concejales obtenidos por esta formación política en los pasados comicios municipales en el próximo equipo municipal del Ayuntamiento de Palma para conformar un gobierno de progreso junto con los nueve ediles del PSIB-PSOE y los tres de Més. El el caso de Palma el apoyo de los inscritos que han participado en la votación telemática que se ha cerrado a las 11,00 horas de esta mañana ha sido del 87,63%, mientras que en Ciutadella el apoyo ha sido del 96,77%.

Los resultados de la consulta, no obstante, no son un mandato imperativo para los concejales de Unidas Podemos, puesto que su entrada o no en el equipo de gobierno municipal, tal como se ha informado desde el partido por parte de su secretario de organización, Alejandro López, dependerán de que la propuesta que se les haga respete "la representatividad de Podemos en relación a los resultados obtenidos" en las pasadas elecciones.

Por el momento, la dirección del partido ha rechazado las sucesivas propuestas de participación en el organigrama municipal de Cort, consideradas como "insuficientes" e "inferior" a la realizada a Més.

Por ello, el equipo negociador informa que está trabajando "en una propuesta realista" con el fin de que la representatividad de Podemos "quede reflejada en el pacto de Gobieno del Ayuntamiento de Palma".

Por el momento la oferta realizada por el PSIB-PSOE al partido morado incluye las áreas de Promoción Económica, que incluye Trabajo, Comercio y la gestión de Palma Activa (sin Turismo); Igualdad, Juventud y Mayores; Salud y Consumo, Participación Ciudadana, la portavocía durante los cuatro años de mandato y la presidencia de dos de los cinco distritos.

Podemos continúa exigiendo Infraestructuras, Igualdad, Participación Ciudadana y la gestión de dos empresas municipales. Insisten que a ellos no se les ofrece ninguan área "de peso", como sí se ha hecho con Més, con la gestión de Modelo de Ciudad, que incluye Urbanismo. Además, ninguna de las áreas que les dan "es completa", puesto que, por ejemplo, en el caso de la de promoción económica le quitan Turismo.

Desde el equipo negociador de Podemos se afirma que "en las próximas horas" se hará llegar su contrapropuesta al PSIB-PSOE y a Més. Estos dos partidos habían convocado para las 12,00 a los medios para explicar el acuerdo alcanzado y se ha aplazado a las cinco de esta tarde, con el fin de dar más tiempo a la formación morada para que se sume al pacto.

Cabe recordar que el acuerdo programático ya se ha alcanzado desde hace días entre las tres formaciones, por lo que en estos momento lo que impide la rúbrica del pacto es el reparto de cargos. Podemos ya ha advertido, no obstante, de que si no hay acuerdo en relación al organigrama, tampoco suscribirá el programático.