Denuncian ante el Defensor del Pueblo "la pasividad" de Cort con las infracciones

Vianants en Lluita ha denunciado ante el Defensor del Pueblo "la pasividad" del Ayuntamiento y de la Policía Local "ante los continuados agravios a los derechos del peatón". La asociación ha elaborado un informe sobre estas infracciones que ponen en peligro a los viandantes, que va acompañado de unas 200 fotografías realizadas por ciudadanos y que han recibido en respuesta a su campaña de denuncia ¡Fuera de mi camino!

El informe se ha enviado telemáticamente al Defensor, ha confirmado esta organización. "El objeto de la denuncia es poner de manifiesto el incumplimiento sistemático de la Ley de Accesibilidad Universal y la Carta Europea de los Derechos del Peatón, así como la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce el derecho del niño a disfrutar de un entorno seguro y saludable y obliga a la administración pública a velar por el interés superior de la infancia", ha explicado Vianants en Lluita.

Desde el pasado abril, Vianants en Lluita está recopilando fotografías de vehículos mal aparcados que ponen en peligro a los peatones. Han recibido unas 500 imágenes, de las que han seleccionado dos centenares para que sirvan de muestra de la situación que se vive en Palma.

"El objetivo de esta campaña ha sido poner de manifiesto la permisividad y dejadez de funciones por parte de los responsables de dar las órdenes en materia de política de seguridad vial y del Ajuntament de Palma, que lanzan el claro mensaje a favor de conductas incívicas que se repiten sin ser sancionadas", ha añadido Vianants.

La denuncia ante el Defensor se produce meses después de que este colectivo criticara la "tendencia a la baja" en las denuncias a infracciones de tráfico en Palma, hecho que, a su juicio, envían un "claro mensaje a la sociedad de que saltarse las normas no tiene consecuencias ni castigo".

Según los datos recopilados por Vianants, en los últimos cuatro años,"las denuncias a motos por conducción temeraria no llegan a una media de una cada dos meses". Las sanciones por no respetar pasos de peatones eran de una media de dos cada cinco días en 2018, mientras que por no respetar los semáforos en rojo se ponía una multa cada 15 días.