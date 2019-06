El segundo cinturón paraliza las negociaciones del nuevo acuerdo

? Ayer fue un día poco productivo en la negociación del nuevo pacto de progreso en Cort. El encuentro, al que no asistieron todos los primeros espadas, fue interrumpido el mediodía y no se reanudó por la tarde a la espera de que el PSOE del Consell y del Govern se definieran sobre una serie de cuestiones que los ecosoberanistas quieren incluir en el pacto de Cort, pero que no son de competencia municipal. En concreto, en relación a la política de carreteras, se reclama la eliminación del tramo 1 del segundo cinturón que conectaría esta vía con Son Sardina, así como la modificación del cinco, situado en el Coll d'en Rabassa. Igualmente, se quiere plasmar el compromiso por parte del Estado del pago íntegro de la nueva depuradora, así como incluir en el pacto del Consell y del Govern cuestiones ya acordadas en Palma como la limitación del número de cruceros, la del precio del alquiler y la exigencia al Gobierno central de que derogue la Ley Montoro.