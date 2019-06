Palma limitará el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares

El pacto de gobernabilidad que están negociando el PSOE, Més y Podemos en el ayuntamiento de Palma limitará el alquiler vacacional en las viviendas unifamiliares entre medianeras de los núcleos tradicionales de la ciudad como pueden ser Son Espanyolet o el Molinar.

No se ha conseguido introducir en la redacción final del futuro acuerdo la prohibición de la actividad turística en estas viviendas, tal como pretendía Més, de acuerdo con la propuesta que, al respecto, llevaba este partido en el programa electoral. No obstante, el PSOE ha aceptado la posible limitación en función de los resultados del plan de usos que se redacte en cada barrio.

Estos planes, al igual que los redactados en las calles Fábrica y Blanquerna, y que son extensivos a todos los futuros ejes cívicos, por lo que respecta a la implantación de nuevos bares y restaurantes, no prohíben esta actividad, aunque limitan estos establecimientos a un máximo de tres en un radio de 50 metros. De esta forma, se pretende que tanto estas calles como los futuros ejes cívicos no se saturen de establecimiento destinados al ocio.

Algo similar se pretende con las viviendas unifamiliares entre medianeras en relación a la actividad de arrendamiento vacacional. Será el plan de usos que se redactará para cada zona susceptible a que esta actividad cree problemas debido a su proliferación como ya está ocurriendo en la barriada de Son Espanyolet, la que determine el número de viviendas que se puedan dedicar a esta actividad, con el objetivo de impedir que se puedan juntar varias casas. En estos momentos la zonificación turística aprobada definitivamente por el ayuntamiento de Palma en relación a la actividad de alquiler vacacional prohíbe el arrendamiento turístico en todos los edificios de viviendas plurifamiliares de la ciudad. En las unifamiliares está permitido, tanto si se trata de casas aisladas como si están entre medianeras.

La aplicación de esta normativa ya ha provocado las primeras reacciones adversas en barriadas como la de Son Espanyolet, en la que dos empresas que se dedican al alquiler vacacional han sido objeto de denuncias reiteradas por parte de los vecinos por los problemas de convivencia que se generan.

En la campaña Més incorporó en su programa la prohibición del alquiler vacacional en estas casas, algo que no llevaba el programa del PSIB-PSOE, si bien su entonces candidato, José Hila, no descartó en un futuro incorporar esta prohibición a la zonificación. Hila argumentaba que el acuerdo del Ayuntamiento en relación al alquiler vacacional ha sido recurrido judicialmente, por lo que en estos momentos, sin que aún los tribunales se hayan pronunciado al respecto, no consideraba adecuado modificar el acuerdo. Con la decisión de redactar planes zonales no es necesario cambiar la actual zonificación turística para limitar la actividad.



El segundo cinturón paraliza las negociaciones del nuevo acuerdo



Ayer fue un día poco productivo en la negociación del nuevo pacto de progreso en Cort. El encuentro, al que no asistieron todos los primeros espadas, fue interrumpido el mediodía y no se reanudó por la tarde a la espera de que el PSOE del Consell y del Govern se definieran sobre una serie de cuestiones que los ecosoberanistas quieren incluir en el pacto de Cort, pero que no son de competencia municipal. En concreto, en relación a la política de carreteras, se reclama la eliminación del tramo 1 del segundo cinturón que conectaría esta vía con Son Sardina, así como la modificación del cinco, situado en el Coll d'en Rabassa. Igualmente, se quiere plasmar el compromiso por parte del Estado del pago íntegro de la nueva depuradora, así como incluir en el pacto del Consell y del Govern cuestiones ya acordadas en Palma como la limitación del número de cruceros, la del precio del alquiler y la exigencia al Gobierno central de que derogue la Ley Montoro.