Torrelló muestra lo mejor de su visión de Palma

"Este libro es lo que me representa como fotógrafo de prensa, es mi vida, casi casi me podría morir y ya habría dejado constancia de mi ilusión, que era dejar algo a quienes quieran ver mi historia fotográfica. Aquí recojo lo que me hubiera gustado hacer... y llegué a conseguir", afirma Torrelló, toda una institución entre los informadores gráficos, al hojear por primera vez Palma Un altre temps. 60 anys mirant Ciutat. Se trata de su sexto libro de fotografías y, como él mismo define, es la culminación de su trabajo, el que realizó durante décadas para DIARIO de MALLORCA y ahora ha sido editado por Dolmen. La presentación de la obra será este viernes en Can Balaguer, a las siete de la tarde.

Joan Llompart (Palma, 1939), conocido por Torrelló, hace años que tenía en mente esta recopilación de sus décadas de trabajo y mientras seleccionaba fotografías para otros libros iba apartando aquellas imágenes que le gustaban. "Las dejaba perfectamente archivadas, porque lo otro lo tengo perfectamente desarchivado", explica haciendo gala de su característico sentido del humor, el mismo que destilan los pies de fotos de acompañan a cada imagen.

Su selección acabó siendo 'solo' de 3.100 fotografías para un libro que consta de 120, por lo que ahí se le planteó la parte más dura del proceso, desprenderse de la mayoría de las instantáneas que para él son como sus hijos, sus creaciones. "Pedí a mi familia que puntuara del 1 al 10 las fotos que más ilusión les hacían, porque yo era incapaz de eliminar ni una...", comenta mientras sigue admirando satisfecho y contento su última obra.

Antes de esta retrospectiva, centrada principalmente en Palma, ya había publicado Treinta años creciendo en Mallorca del Príncipe Felipe; 50 anys de futbol a Mallorca; Mallorca, l'illa de les estrelles; La Soledat, anys 50 [el barrio donde creció] y Calvià ahir.

Torrelló cuenta que tuvo muy claro qué fotografía iba a ilustrar la portada, una de colas de turistas en el aeropuerto, con una niña pequeña mirando fijamente a su cámara, perfectamente de actualidad, pero realizada hace 50 años: "Me encantó desde que la hice y pensé que si un día hacía un libro que resumiera mi vida profesional quería esta foto".

En el interior de Palma Un altre temps. 60 anys mirant Ciutat, se suceden fotografías costumbristas de un tiempo que ya no volverá, otras cómicas, alguna de hechos impactantes, pero todas con un punto informativo.

De entre las 120 imágenes del libro, Torrelló, no sin esfuerzo, destaca la de una turista con un toro de souvenir bajo el brazo en lo que hoy es el paseo del Born. "Yo a esta señora la había visto desde el Teatre Principal, pero llevaba el toro a la izquierda, por tanto, todo el rato estaba apoyado en la pared, no había forma de hacerle una foto. La perseguí hasta que llegó al Bar Bosch, se paró en una perfumería, se quitó el toro, se lo puso en la otra mano y le hice la foto. Era el tiempo en que se hacía solo una fotografía, se volvía a cargar, a enfocar... Llevó un proceso de esperar...", relata el autor.

Del prólogo y del epílogo de este libro se han encargado los exalcaldes de Palma Ramón Aguiló y Catalina Cirer. Torrelló también ha querido incluir el artículo que el periodista Matías Vallés le dedicó cuando se jubiló en 2003.