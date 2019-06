Sant Rescat prefiere el Quadrado

La cita en Canamunt contó con medio centenar de puestos con objetos que buscan una nueva vida, incluso alguna obra de arte. Clara Ingold pinchó música y los antiautopista de Campos explicaron los motivos de su protesta

En su segundo año de cambio de ubicación en la plaza vecina a la iglesia del Socorro, no parece despertar pasiones entre quienes acuden a hacer barrio a base de "reciclar" cosas que ya usan y darles una nueva vida. Uno de ellos, Jaume Salvadiego, que además de no estar a favor del traslado, expresó su pesar "por coincidir con otras actividades"en un sábado abarrotado que han provocado "menos ventas".

Con todo, la plaza se lució animada gracias también a Clara Ingold, que pinchó música que pone a bailar a algunos antiguos vecinos que pese a haberse movido del barrio, "víctimas de la gentrificación", vuelven cada vez que hay una movida como la de ayer. "Me tuve que ir porque se me acababa el contrato de alquiler y me lo iban a subir. Me he mudado a la plaza de las Columnas", contó Magdalena. Los antiautopista de Campos explicaron su protesta en Sant Rescat.

Los cincuenta puestos de artesanía, objetos del baúl de los recuerdos, libros de segunda mano, pequeños objetos de arte aguardaron clientes de la mañana a la tarde. El regateo propio de estos mercadillos es arte muy mediterráneo y en Sant Rescat se practica. Un cliente se ha ahorrado 15 euros en su compra de unos mosquetones del siglo XX.

A un precio "ajustado", dos dibujos "auténticos" de Tarrassó que vende Raúl de Gregorio que trajina de mercado en mercado con piezas de coleccionista.

En el rincón más soleado de la plaza se situaba Carlos Roig. Enseña ufano "y no lo vendo" un single de vinilo del tema Give peace a change, de Lennon, que está de aniversario, medio siglo dándole una oportunidad a la paz. "Y así seguimos", ironiza el abogado desde su rincón nostálgico en este Sant Rescat que quiere volver al Quadrado.

Para otros, como Rosa Maria Dengra, estos mercados propician mostrar sus creaciones "terapéuticas". Sufrió un cáncer y "pintar se ha vuelto mi medicina". En otra esquina, los artistas Maria Uribe y Fabián Shalemkamp. Y entre pulseras, Daniela Palliser espera conseguir los 2.000 euros que le faltan para su proyecto Tatu para comunidades tanzanas.