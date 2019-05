Reunión de la APB y socios críticos con la gestión de Vallespir

Una decena de socios del Club Marítimo Molinar de Llevant se ha reunido recientemente con la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para exponerle el creciente malestar existente con la gestión del presidente de esta entidad, Rafael Vallespir. Los amarristas advirtieron a los interlocutores del organismo estatal de que el presidente desde hace más de dos décadas les "oculta información" sobre diversos aspectos básicos de la gestión del club y la reforma del puerto, que finalmente ha sido asumida por la APB.

Los socios críticos detallaron en el encuentro –que tuvo lugar la semana pasada– que cuando se anunció el inicio de las obras, el club no les informó de los pasos que tenían que dar, por lo que no retiraron sus embarcaciones del puerto, lo que provocó que una patrulla de la policía portuaria amagase con la imposición de sanciones. Aunque la Autoridad Portuaria les aseguró que ofrecen cumplida información a la junta directiva del club, los presentes en la reunión confirmaron que no la reciben, sino que se enteran por la prensa, por ejemplo, u otros cauces indirectos.

La decena de socios también mostró su preocupación por las cuentas de la entidad centenaria, por lo que se están "planteando solicitar una auditoría", tal como avanzaron. El temor aumenta al conocerse ayer la apertura de tres expedientes sancionadores por valor de 135.000 euros, debido a que el club ha hecho caso omiso de los requerimientos de la APB. El presidente ha argumentado en reiteradas ocasiones que la caja de la entidad está bajo mínimos, de ahí la "necesidad" de realizar el proyecto de ampliación de las instalaciones marítimas.

Sin embargo, fue totalmente rechazado por la plataforma de vecinos y entidades ciudadanas Al Molinar, Port Petit, por lo que la Autoridad Portuaria asumió al comienzo de la actual legislatura la remodelación sin ampliación. Los amarristas que acudieron a la reunión del pasado jueves dieron su "respaldo a la actuación" del organismo estatal, ya que apoyan las obras ahora en marcha.

Sin embargo, expresaron su "incertidumbre sobre el futuro" de los socios con amarre si al final el Club Marítimo del Molinar no se presenta a la concurrencia de proyectos para continuar con la gestión del puerto. Desde la APB les garantizaron que no perderán sus derechos adquiridos, según un portavoz de los socios. Estos amarristas se suman a "otros que también quieren conocer cómo está el club realmente, porque el oscurantismo de Vallespir, que mantiene una guerra abierta con el presidente de la Autoridad, Joan Gual, impide que se sepa la verdad", concluyó el portavoz.