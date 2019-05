Indignación en el PP por la 'espantada' de Mateo Isern

Indignación en el PP por la decisión de Mateo Isern de renunciar al acta de concejal y no asumir el liderazgo de la oposición. La decisión, que ha cogido por sorpresa a compañeros de partido y dirigentes del PP palmesano ha sido calificada como una "canallada" por un sector de la formación conservadora que ya acogió con reticencias el regreso del también exdiputado conservador para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Palma.

No se entiende que a lo largo de la campaña Isern insistiera en que iba a continuar en Cort los próximos cuatro años independientemente de los resultados electorales. También se recuerda que el pasado domingo, tras una intervención muy autocrítica por haber cosechado el peor resultado del PP en Palma en democracia, obteniendo solo seis concejales, Isern manifestó que estaba dispuesto a liderar la oposición en Cort los próximos cuatro años.

Además, se le afea su poca implicación en la campaña electoral hasta el punto de que se atribuye al exalcalde una afirmación en el sentido de que no hacía falta un gran despliegue de medios puesto que "a mí me conoce todo el mundo y no hace falta hacer campaña".

La renuncia de Isern no es el único problema al que se enfrenta la formación conservadora en Palma. Según ha podido saber este periódico, ninguno de los demás integrantes del grupo municipal quiere tener dedicación exclusiva en Cort, aduciendo motivos laborales. Esta situación podría haber influido en parte en la decisión de Isern, puesto que el exalcalde habría manifestado su intención de no tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. De esta forma podría continuar al frente de sus negocios sin tener que renunciar al acta de concejal y disfrutando de una dedicación parcial. Esta pretensión, no obstante, habría chocado con la negativa de los demás miembros de su candidatura a asumir una dedicación exclusiva en Cort.

Además, un sector del partido rechaza de plano la posibilidad de que el número dos de la candidatura, Julio Martínez, ocupe al portavocía del grupo municipal.

En estas condiciones, si no hay más sorpresas ni renuncias, la persona que ocupaba el puesto número siete de la candidatura conservadora, David Díez Herreros, recibirá el acta de concejal. Díez es uno de los catorce presidentes de distrito del PP de Palma. Es técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos, técnico especialista en Equipos Informáticos y técnico auxiliar de Electricidad y Electrónica. Desde 2012, trabaja en la Fundación BIT como técnico informático.

La decisión de Isern contrasta con la adoptada por las también exalcaldesas Catalina Cirer y Aina Calvo quienes permanecieron los cuatro años al frente de la oposición tras perder las elecciones en 2007 y 2011 respectivamente. Igualmente, la aún portavoz en funciones del grupo municipal conservador y presidenta de la junta territorial del PP de Palma, Margalida Durán, ha estado al frente del grupo municipal, pese a que no obtuvo la mayoría absoluta en 2015 y no pudo ser alcaldesa después de presidir el Parlament, como pretendía.