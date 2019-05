Corea tuvo su 'Cinema Paradiso'

El 4 de febrero de 1966 Juan Pastor Amengual, un hombre de campo, nacido en Sant Llorenç, y relojero de profesión, abrió en Camp Redó la Sala Dawson. A unos metros, las viviendas obreras "del Generalísimo" que todos conocen por el nombre de Corea. El cine de barrio permaneció abierto hasta 1981. Una de sus hijas, Micaela Pastor, despliega papeles, fotografías, documentos que dan fe de cómo alrededor de aquella sala se tejió barrio.

Con apuro y orgullo a la vez, la hija señala al padre como "un emprendedor" que "quiso para sus hijos una vida mejor a la suya": nacido en 1918, hijo de los amos de una finca en Llevant, con economía austera, concibió a sus 46 años un proyecto de cine en un barrio, el de Camp Redó, sin aliciente semejante.

En Palma existían otros cines de barrio como el Bellver o el del Patronato Obrero del Terreno donde se exhibían películas de reestreno a precios módicos. Juan Pastor, relojero del pueblo, era el encargado también del cine parroquial. El cura miraba las cintas antes de su proyección y cortaba los trozos inadecuados. "Mi padre los pegaba para poder proyectar la película censurada. Cuando vi Cinema Paradiso me emocioné. ¡Me recordó tanto a mi padre!", dice con una amplia sonrisa esta pedagoga jubilada que aprendió a amar el cine junto a su familia en el corazón de Corea.

Proyecto del arquitecto Oleza



El padre adquirió una casa en el predio de Son Bestard en el Camp Redó y tras dos años de reforma concibió el proyecto que ejecutaría el arquitecto Francisco de Oleza.

"Dado que no existe ningún local de este tipo (el cine) en el radio normal de desarrollo de esta barriada, se cree de interés desde todos los puntos de vista, incluso de labor social, la instalación del referido local, de una categoría adecuada al ambiente, tanto en sus instalaciones como en sus precios de cara al usuario", se lee en la memoria del anteproyecto.

Junto al cine, Juan Pastor abrió una relojería. Toda la familia se puso a trabajar en la Sala Dawson y los hijos combinaban con los estudios. La madre regentó el pequeño bar, sus hermanos Pep y Joan ayudaban en la sala de máquinas de proyección, y el pequeño de ellos, escribía en la pizarra los títulos de las películas. Contaban con acomodador pero todos en la familia echaban una mano.

"El cine me gusta mucho. El Dawson y la vida en el barrio me enseñaron el arte de la mirada, ver más allá y saber tratar a la población obrera inmigrante. Todo eso fue de gran ayuda en mi vida profesional posterior. Más que películas, recuerdo escenas que se vivían en la sala: aplausos cuando aparecían los buenos de la película, el ¡oh! o los silbidos cuando se besaban los protagonistas, la inquietud de los niños que no paraban de moverse en las butacas de madera, con aquel ruido tan especial... Mi madre ponía orden, nosotros estudiábamos en la taquilla, mi padre en la cabina horas y horas mirando por la ventanilla... Tantos recuerdos", enumera presa de la emoción.

No hay banda sonora de Ennio Morricone pero podría haberla. La historia de la Sala Dawson es la de una época de la ciudad del extrarradio, cuando ir al cine era entrar en la máquina de los sueños. Dawson responde al nombre de la ciudad canadiense donde los buscadores de oro se dejaban la vida por una quimera. El gran Chaplin la plasmó. En 1981 proyectó su último sueño. Pero aquellos niños de Corea aún lo recuerdan.



El cine de barrio, un ejemplo de labor social e integración



En la invitación a la apertura de la Sala Dawson ya se la ubica "frente a viviendas del Generalísimo", lo que se conoce como Corea. En el proyecto de creación se contempla su "labor social" como factor clave para instalarlo en el barrio obrero. Fue un factor de integración fundamental. En su interior se reunió la asociación de vecinos, de la que formó parte Juan Pastor, se hicieron funciones escolares y para la inclusa, y se recogió dinero para una casa de Corea que se quemó.