El Club Marítim del Molinar se marchará del puerto "cuando lo ordene el juez"

El Club Marítim del Molinar de Llevant mantiene el pulso con la Autoridad Portuaria y hace caso omiso a la orden dada el lunes de cesar la actividad en el edificio del puerto por motivos de seguridad debido a las obras que se están ejecutando en el exterior. Según afirmó ayer el presidente del Club, Rafael Vallespir, se marcharán de las instalaciones "cuando lo diga el juez". "No es necesario cerrar el edificio porque aquí todavía no han comenzado las obras y no nos parece lógico que prorrogasen la concesión por un año y que ahora argumenten que es peligroso. Si lo hicieron, entendemos que es porque tuvieron en cuenta el plan de seguridad del proyecto", tal como alegó. "Ahora no pueden echarnos –añadió– y, si se trata de un desahucio, debe autorizarlo un juez y venir la Policía Nacional, no la Portuaria".

Por su parte, el restaurante se dirigió a sus clientes a través de las redes sociales y les informó de que el establecimiento "sigue abierto al público en su horario habitual, ya que las obras que se están realizando en el exterior no impiden el funcionamiento normal del mismo".

Vallespir quiere que la entidad portuaria le especifique "cuáles son los problemas de seguridad existentes" y por ello solicitó una reunión con el director. "Nos fue negada por orden del presidente, lo que demuestra su prepotencia". En lugar de ello, el pasado lunes al mediodía acudió una patrulla de la Policía Portuaria y bloqueó el acceso al restaurante después de que el responsable no lo hubiera cerrado el 2 de mayo, fecha límite otorgada a la junta directiva del Club. Además, la APB presentó una denuncia administrativa por tal motivo y los agentes allí personados colgaron carteles en los que explicaban la razón del cierre ante el avance de las obras de reforma del puerto del Molinar. Ayer las instalaciones seguían abiertas.