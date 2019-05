Llega a Palma el 'Oasis of the Seas', uno de los cruceros más grandes del mundo

Este lunes, a primera hora de la mañana, ha hecho su entrada en el Port de Palma, por primera vez, el Oasis of the Seas, uno de los cruceros más grandes del mundo. A partir de ahora, este buque llegará cada lunes, hasta mediados de septiembre –un total de veinte veces– todo ello dentro de un crucero de siete días, que se inicia en Barcelona, y en el que también se visita Marsella, La Spezia, Civitavecchia y Nápoles.

En el Oasis of the Seas todo es grandilocuente. Tiene una eslora de 361,8 metros y 225.282 toneladas de registro. Su velocidad de crucero es de 22 nudos. Fue construido en los astilleros STX Europe en Turku (Finlandia) e inició su primer viaje en diciembre del 2009. Dispone de 2.742 camarotes, de los cuales 1.796 tienen balcón. Su capacidad es de 5.484 pasajeros en ocupación doble, aunque la ocupación máxima es de 6.780. La tripulación está compuesta por 2.200 miembros. El buque tiene 18 cubiertas, de las cuales 16 son para los pasajeros, que tienen a su disposición un total de 24 ascensores.

El buque dispone de la mayoría de las facilidades que ofrecen los grandes cruceros y mucho más. Destaca el Central Park, donde hay plantas y árboles de diferentes partes del mundo; un teatro de agua al aire libre en la zona de popa, donde se ofrecen espectáculos acuáticos; y una pista de patinaje sobre hielo. Además, dispone de un gran teatro, el Opal theatre, que tiene una capacidad de más de 1.300 personas. También hay un casino, entre otros muchísimos locales de ocio. El comedor principal tiene tres niveles y una capacidad para más de 3.000 personas, pero hay restaurantes de todo tipo de comida, incluido un buffet en el que caben más de 700 personas.

El Oasis of the Seas ha estado recientemente reparándose en Cádiz, después del accidente que tuvo hace unas semanas en un astillero en Freeport (Bahamas), al hundirse parcialmente el dique flotante donde estaba realizando algunas reparaciones, y es el primer buque de una serie de cuatro: los otros tres, Allure of the Seas, Harmony of the Seas y Symphony of the Seas ya han pasado por el Port de Palma, y recientemente se ha iniciado la construcción de un quinto gemelo anunciándose también que posteriormente habrá un sexto.

Su dueño es la Royal Caribbean International con base en Miami, que fue fundada en 1968 y desde que en 1970 estrenó su primer barco, el Song of Norway, no ha parado de crecer. Actualmente tiene 26 barcos en servicio.