Eva Pomar: "No pactaría con el PSOE, porque ellos lo han hecho con nacionalistas y populistas"

se apuntó al partido de Rivera "porque prima el servicio a las personas". Para su ciudad quiere "más limpieza" y "vivienda social", pero no argumenta cómo lo hará. Critica que el gobierno municipal de Hila y de Noguera "han prometido mucho y no han hecho nada". Si alcanza el cargo, eliminará la zonificación del alquiler vacacional. "Las familias tienen derecho a ese plus económico"

Eva Pomar es la carta sorpresa del grupo Ciudadanos para encabezar su lista en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Es neófita en la arena política y lo lleva a gala porque cree en un candidato con un perfil que combina formación económica y empresarial con experiencia en el Tercer Sector. Es su caso.

Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universitat balear, en sus últimos doce años se ha encargado de las finanzas y gestión de Proyecto Hombre en Balears, la entidad que trabaja por la reinserción de los drogodependientes. En su entorno más próximo, les ha sorprendido su salto a la política. Nació en Palma en 1973. "El mejor año", sonríe.



P ¿Quién es Eva Pomar? ¿A qué se debe su paso a la vida política?

R Llegué a Ciudadanos por casualidad. No estoy afiliada. Buscaban gente con talento. A mí me gusta escribir discursos, y me ofrecí. Tengo una amiga en el Consell, y me animó. Claro que no me tiro a la piscina. Vi el programa del partido y me gustó.

P ¿Qué le gustó?

R Viendo el recorrido, que Cs prima el servicio a las personas, observo que estamos en la misma línea: respetar al individuo como ente.

P Usted entra en Cs en Palma con mucha división interna. ¿No cree que le va a perjudicar electoralmente de cara al 26 de mayo?

R Yo no lo he vivido así. Las listas se presentaron al comité ejecutivo nacional y allí me eligieron.

P Frente al hundimiento del PP, ¿Cs podría ocupar su lugar?

R Son resultados excepcionales. La gente cree en nuestro proyecto que está basado en la Constitución. En un marco de incertidumbre, donde nadie lo tenía claro, ha ganado la democracia. Creo que sí, claramente, Ciudadanos va a relevar al PP, pero sin olvidar que el nuestro es un proyecto de centro, liberal, europeísta. Hay un cambio de tendencia en la sociedad, y hay apertura en los partidos.

P ¿Cómo ve usted un pacto de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos?

R Tanto el PSOE como el PSIB han pactado con los nacionalistas y los populistas y Ciudadanos se desmarca de ello. Yo soy independiente del partido y, a título personal, no soy partidaria de pactar con los socialistas. Defendemos un proyecto liberal. El programa marcará los pactos. Es pronto. Aún está caliente. Al PSOE con Podemos le bastaría. Hay que ver hasta dónde sacrificarían la nación. Yo no concibo pactar con quien lo ha hecho con nacionalistas y populistas: marca la línea roja.

P ¿Cuáles son las líneas maestras de su programa para Palma?

R En primer lugar en la línea contraria al equipo de Noguera, que ha basado su política en prohibir e imponer. Yo soy partidaria de llegar a consensos con grupos de especialistas, incluso con los mismos funcionarios. Otro punto fundamental es trabajar en la carencia de vivienda social en la ciudad. Ellos han prometido, pero no han construido ninguna.

P ¿Cómo lo harán ustedes?

R Hay proyectos que nos han enseñado y nos parecen bien porque hay terrenos como Son Busquets. Hay que hablar con el Ejército.

P Eso ya lo han dicho y hecho Noguera e Hila.

R Sí, pero no han conseguido nada. Después hay que incentivar la vivienda pública en Nou Llevant, que es la joya de Palma y, sobre todo, vamos a priorizar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Creo que a este ayuntamiento le ha faltado ejecución. Hay ideas, proyectos espectaculares en vivienda, por ejemplo, y se están demorando porque la administración es lenta. Eso perjudica al ciudadano, a los negocios.

P Hay un proyecto de vivienda social en la antigua cárcel. ¿Recogerían el testigo?

R No conozco el proyecto pero apoyaríamos la creación de vivienda social y de centro cívico viendo cómo interfiere en las rotondas.

P ¿Cuál es su postura sobre el alquiler vacacional en Palma?

R Creo que se ha de regular pero yo eliminaría la zonificación. Nuestro partido cree que se han de dar oportunidades a las familias que con el alquiler turístico tienen un apoyo a sus economías. Creo que se ha de consensuar entre todos los sectores, hoteleros, vecinos. Creo que ha de haber más inspecciones.

P ¿Quién las hará?

R Apuesto por el agente cívico, que serían personas contratadas a través del SOIB que no tienen poder para multar pero sí para intermediar.

P Palma ¿está sucia?

R Sin duda, y asumiendo que no todo es negativo, el sistema es mejorable, sobre todo, estando expuesta al turismo. Emaya ha incrementado el presupuesto para dedicarlo a puestos directivos. ¿Qué tal dedicarlo a otras partidas?