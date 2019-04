Adiós a las tijeras del peluquero Joan Moll

Se despide con recomendaciones a los muchos jóvenes que regentan las llamadas 'barber shops': "Lo importante es cortar bien, no la decoración del local ni invitar a café"

Las tijeras de Joan Moll dejaron de cortar el pelo este sábado. Su característico movimiento de dedos unido a la necesaria velocidad para evitar los temidos trasquilones y lograr un escalado profesional se van a descansar tras medio siglo en la barbería situada junto a la plaza Banc de s'Oli, donde está el antiguo hotel Perú. La jubilación de la tercera generación de los Moll, maestros en el corte a tijera, deja huérfanos a los alrededor de 800 clientes que ocupaban alguna de las tres clásicas sillas de hierro de fundición y porcelana adquiridas por el padre, Manuel, hace unos 80 años. "Las anteriores, las que tenía mi abuelo, eran de madera", recuerda quien comenzó con 14 años a aprender el oficio como se hacía antiguamente, "observando para empezar y, poco a poco, con mucha práctica".

La centenaria barbería Moll, abierta en 1903, ha sido escuela para quienes "venían a mirar en sus días libres después de pasar por la formación oficial. Como apenas hacen prácticas, se está perdiendo el corte de pelo a tijera, ya que todos usan la maquinilla, debido a que les es más fácil". Sin embargo, Joan Moll recomienda a los numerosos peluqueros que han abierto las llamadas barber shops "que aprendan a manejar bien las tijeras, porque si hacen lo mismo que los otros, el cliente se puede ir al negocio de al lado, pero si saben algo más o diferente, les irá mejor cuando se pase la moda de las barberías".

Cree que ocurrirá lo mismo que con los videoclubs, debido a que "no siempre habrá barbas de hipster ni cortes de pelo como los de algunos futbolistas. Quienes no sepan hacer otra cosa, deberán cerrar el establecimiento, ya que lo importante no es la decoración del local ni invitar a un café, sino cortar bien", tal como advierte el experto, aunque no quiere decir "que sea mejor la tijera respecto a la maquinilla". Lo que está claro es que "cortar una barba de hipster (son muy largas y abundantes) es mucho más fácil que una clásica". Las primeras "son todas iguales", frente a las que se adaptan a las facciones de cada persona, para las que "hay que saber que si la cara es cuadrada, queda mejor dejar la barba más alargada, y al revés", aconseja Moll.



El futuro del local

Los clientes que este sábado se cortaban el pelo por última vez en la calle Estade número 3 no saben dónde irán cuando les vuelva a crecer. "Aún estoy impactado", reconoce Joan tras 35 años acudiendo de forma periódica a esta barbería. "Celebraremos una reunión de antiguos clientes", bromea Juan Vermal. No es para menos, ya que "hay algunos desde hace medio siglo" y quienes acuden desde pueblos alejados como Andratx y Cala Rajada, y "hasta un ejecutivo de Hamburgo que siempre que viene a Mallorca, una vez al mes, pide cita porque le gusta el corte a tijera", destaca.

Tal vez el próximo inquilino del histórico negocio también sea un buen peluquero y utilice el mismo método. Joan Moll lo ha vendido a un inversor austriaco que, según le ha dicho, pretende alquilarlo como barbería. "Ojalá continúe", aunque eso ya no depende de él. Ahora quiere descansar y disfrutar de su nieto de cinco años, el único al que cortará el pelo.