Fallece Maria Fullana, el 'alma mater' del hotel Ciutat Jardí

Maria Fullana Puig, la empresaria turística y propietaria del hotel Ciutat Jardí aunque los últimos años es su hija Gabriela Martorell y su yerno Miquel Àngel Prohens quienes regentan el negocio familiar-, ha falleciso este martes. Tenía 86 años, vividos con intensidad y pasión.

Presidenta en Mallorca de la Asociación Internacional de Profesionales de Turismo SKAL y de la asociación contra el cáncer de s'Arenal, Maria Fullana no verá cumplirse el centenario del establecimiento hotelero más antiguo de Palma.

Su padrino Magín Fullana lo compró en los años 40, y ella acabó poniéndose al frente. A los siete años, y por petición de su tío y padrino Magín se trasladó de Campos a Palma, donde estudió. Vivía en el hotel en una zona, Ciudad Jardín, en la que había unos pocos chalets y un par de hotelitos. "Para mí vivir en el hotel era como vivir en un castillo", dijo en una entrevista a este diario.

Ella se puso al frente de aquel glamuroso negocio a los 27 años tras la muerte de su tío. Eran pocas las mujeres directivas o empresarias en el negocio turístico. María fue pionera. "Me he movido en un mundo de hombres pero me hecho respetar", contó.

Junto a su marido Gabriel Martorell, un fiscal de Barcelona, sacaron lo mejor de este hotel que es un referente en el mundo turístico de Palma. Como lo ha sido ella.

Este lunes se oficiará el funeral en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen en el coll d'en Rabassa. Descansa en paz, Maria.