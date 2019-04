Bauzá tras su designación como tres de Ciudadanos a Cort: "Haré lo que decida el partido"

J. C.

Josep Lluís Bauzá, esta mañana en una de las comisiones informativas previas al pleno. J. C.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma, Josep Lluís Bauzá, no se siente desautorizado por el partido tras la designación como candidata a la alcaldía para las próximas elecciones municipales de la actual directora de finanzas del Projecte Home, Eva Pomar, y su retroceso del puesto número uno al tres de la candidatura. "Es una decisión del partido y voy a hacer lo que me diga, que es lo que siempre he hecho", ha manifestado al respecto esta mañana tras asistir a una de las comisiones informativas previas al pleno que ha tenido lugar en Cort.

"Sé que ha habido dos propuestas y, en consecuencia, estaré a lo que me diga el partido, como siempre, porque formo parte de una formación que, por cierto, se reinició cuando nosotros tomamos cartas en esta cuestión, y voy a continuar hasta que pueda", ha insistido, al tiempo que ha confirmado que va a aceptar ir de número tres en la candidatura.

En relación a si se siente desautorizado por la decisión, ha afirmado que no, "porque yo sabía que se estaba buscando a un candidato, era consciente de ello y no tengo nada más que añadir al respecto. Solo le recordaré que desde el minuto uno tenía interés en continuar y les dije: contad conmigo". Al respecto, ha recordado que si hubiera habido primarias se habría presentado a la reelección como candidato, aunque, como no ha habido, "la decisión se ha tomado tal como marcan los estatutos del partido".

En los cinco primeros puestos de la candidatura encabezada por Eva Pomar solo repite el número tres, que será ocupado por el actual portavoz Josep Lluís Bauzá. El concejal Pedro Ribas se presenta a las elecciones generales como Senador, mientras que los concejales Bartomeu Cañellas y Patricia Conrado no aparecen entre los puestos de salida en la lista a Cort.