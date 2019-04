El obispo de Mallorca denuncia "fake news" y defiende la presunción inocencia

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha criticado con ocasión de su homilía en la misa del Domingo de Ramos en la catedral las "fake news" (noticias falsas) "o las malintencionadas" y ha defendido el principio de presunción de inocencia, que es un "derecho humano" y una "actitud cristiana".

Taltavull ha repasado el relato del evangelio de la pasión de Cristo y ha subrayado que Jesús es acusado injustamente por un pueblo que hasta hace bien poco tiempo le aclamaba a su entrada en Jerusalén.

Por el contrario, el reconocimiento de su inocencia, ha destacado, viene precisamente por una persona que no era creyente, un centurión que presenció su muerte y que afirma de Cristo: "Es verdad, este hombre era inocente".

En este contexto, Taltavull ha dicho que "hoy domina un ambiente donde la presunción de inocencia no tiene lugar", una sociedad cuya forma de comunicarse es a través de las "malas interpretaciones, las falsas noticias o malintencionadas para ir siempre contra alguien; esto es inhumano e injusto".

De ahí, el imperativo de Jesús a los cristianos: "No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados".

El prelado ha querido recordar durante su homilía los artículos 11 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconocen el derecho de todos a la presunción de inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad, y que nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honor y su reputación.

También ha citado el artículo 24.2 de la Constitución española donde se afirma que todos tienen derecho a la presunción de inocencia.

Una presunción de inocencia, ha proseguido, que no es reconocida a Jesús, como tampoco se reconoce a "tantas personas a las que la calumnia, la crítica destructiva y la difamación tiran por tierra su dignidad, su buen nombre y donde su intimidad es atropellada sin piedad".

"Más aún de todo aquello que se convierte en noticia y se expone al público para que el atropello sea aún mayor", ha lamentado el obispo de Mallorca, que ha advertido que ésta no es la manera de actuar de Dios respecto de los pecadores.

"Respecto de Jesús, no hay presunción de inocencia y se le trata como a un malhechor desde el primer momento; tampoco a él se le reconoce su dignidad humana, como pasa hoy con tantas personas", ha afirmado el obispo durante su homilía en este inicio de la Semana Santa