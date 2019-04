Isern repesca a exconcejales y excargos de Bauzá para su lista a Cort

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Palma en las próximas elecciones municipales, Mateo Isern, desafía al refranero popular español.

Ha hecho caso omiso a la máxima según la cual nunca segundas partes fueron buenas y, además de él, que repite como cabeza de lista, se ha rodeado de exconcejales del anterior mandato, como el "repescado" Julio Martínez, que ocupa el puesto número dos y que ya fue el responsable de la hacienda municipal entre 2011 y 2015 y uno de sus principales colaboradores, además de otras personas que han ocupado concejalías en otros ayuntamientos.

Este es el caso de la número tres de la lista: Lidia Pérez Martínez, que fue teniente de alcalde en sa Pobla entre 2007 y 2011 y que en la pasada legislatura. Durante el gobierno de José Ramón Bauzá ocupó la gerencia de la Fundació Estel. Otro excargo de Bauzá ocupa el puesto número seis de la candidatura a Cort. Se trata de la exdirectora general de Educación Mercedes Celeste, quien dimitió por desavenencias en la aplicación del polémico TIL.

El puesto número cuatro está ocupado por Montserrat Oliveras Ballarín, que fue gerente del Institut Municipal d'Informàtica (IMI) en el mandato de Isern.

El único concejal actual que se mantiene en la lista de Isern, Guillermo Sánchez, colocado en el puesto número 5, también ocupó la dirección general de Servicios Sociales cuando la también exconcejala Sandra Fernández fue nombrada consellera de Bienestar Social por el expresident que se ha ido a Ciudadanos.

Los tres últimos puestos son para la ex concejala y ex eurodiputada Francisca Bennassar, la ex alcaldesa Catalina Cirer y el exalcalde Joan Fageda, a quien Isern ha agradecido que hayan querido cerrar la candidatura como símbolo de que el PP "representa la historia contemporánea de esta ciudad, frente a los populismos y los nuevos partidos".

El candidato popular aspira a conseguir "una mayoría suficiente para poder gobernar Corto de forma holgada" y, aunque ha eludido hablar de futuras alianzas, ha manifestado que siempre ha sido más partidario "de un mal acuerdo, que de un buen plento", haciendo alusión a su talante dialogante y tendente a alcalzar acuerdos.

La candidatura integra a 11 de los quince presidentes y secretarios de los distritos del partido en Palma, así como a la presidenta de Nuevas Generaciones Maria de Lourdes Roca Calafell, que ocupa el puesto número 10. Antes, en el puesto siete se ha colocado a David Díez Herreros, presidente del distrito de la carretera de Inca, seguido de Xavier Más Palmer, ex concejal de Deportes de Calvià y la ex concejala de Salud e Infraestructuras con Catalina Cirer, Marina Sans Barrueco en el puesto número 9. A partir del puesto número 10 hasta el quince, que da la mayoría absoluta, están Ricardo Macho Juan, Noemí Vila Merino, Luis Clar Barceló, Olga Ximénez Florit y Pedro Manuel Led López.