Cort estudia que las 60 hectáreas de Son Gual I pasen a ser suelo rústico

La gerencia de Urbanismo celebrada esta mañana ha suspendido la concesión de licencias en la denominada urbanización Son Gual I con el fin de estudiar la desclasificación de la totalidad o parte de este suelo urbanizable y trasladar la edificabilidad que ahora se permite en este ámbito a una zona más próxima a la ciudad. Lo anterior premitiría, según el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, la construcción de un máximo de 3.000 viviendas, 1.500 de las cuáles podrían ser de protección oficial.

Según Hila y el gerente de Urbanismo de Cort, Joan Riera, la desclasificación de esta zona para que pase a suelo rústico si finalmente se produce no supondrían indemnizaciones inasumibles por parte del Ayuntamiento puesto que, como máximo, los promotores de esta urbanización, que data de los años 70 y que no se ha ejecutado en su integridad, solo tendrían derecho a los gastos ocasionados por la presentación del nuevo proyecto de urbanización y de los estudios realizados, cifra que no superaría los 100.000 euros.

Hila ha recordado que el año pasado el Ayuntamiento caducó la licencia de urbanización concedida a Son Gual I en 1979. No obstante, los promotores presentaron un nuevo proyecto que afecta a 60 hectáreas 20 de las cuales ya están construidas y cuentan en estos momentos con 30 chalets. La Comisión Balear de Medio Ambiente ha rechazado recientemente el informe de impacto ambiental presentado por los promotores y les ha obligado a a tramitar uno nuevo, al tiempo que ha instado al Ayuntamiento a estudiar si, con los actuales parámetros de protección ambiental de la zona ya que parte de los terrenos están en una Área Natural de Especial Interés (ANEI), se puede autorizar una nueva urbanización con los indicadores de edificabilidad y la extensión de los años 70.

La suspensón de la concesión de licencias para el inicio de una modificación puntual del Plan General que podría suponer la desclasificación de la totalidad o parte de Son Gual I y el traslado de la edificabilidad a una zona más próxima de la ciudad se justifica, según Hila, en una serie de parámetros: las nuevas normas en materia urbanística, de protección ambiental y urbanística; la inactividad por parte de los promotores a la hora de ejecutar el planeamiento, que permitiría una desclasificación sin necesidad de indemnizaciones relevantes; la necesidad de proteger los entornos naturales y paisajísticos; la nula relación de este ámbito con el entorno urbano y el hecho de que los modelos urbanísticos de baja densidad están superados y tienen un elevado coste medioambiental.

Las 30 viviendas aisladas existentes en esta urbanización podrían regularizar su situación de dos formas, a determinar en el futuro planeamiento. Por un lado, las 20 hectáreas que aproximadamente ocupan las 30 edificaciones existentes podrían pasar a ser suelo urbano y la urbanización ya ejecutada ser recepcionada por el Ayuntamiento, o bien que este suelo sea también desclasificado, con lo que quedaría como una urbanización privada.

Una de las ventajas que tendría la desclasificación de Son Gual I consiste en que pearmitiría que una zona más próxima al núcleo urbano podría desarrollarse residencialmente, algo que ahora es prácticamente imposible puesto que Palma ha agotado la posibilidad de crecimiento residencial según el Plan Territorial de Mallorca vigente.