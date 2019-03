Noguera afirma que el pacto en la EMT "se firmó por miedo a la derecha"

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, afirmó ayer en el pleno, a raíz de la discusión suscitada con los grupos de la oposición a cuenta del conflicto en la EMT, que fue posible firmar el pacto con el comité de empresa que ha permitido suspender los paros "por miedo de los sindicatos a un próximo gobierno de derechas". Noguera afirmó asimismo que la convocatoria del bolsín "es absolutamente imprescindible para garantizar los servicios de la EMT" y reiteró que en estos momentos no es posible la convocatoria de un concurso oposición porque no están aprobados los presupuestos generales del Estado y, en consecuencia, no se ha fijado la denominada tasa de reposición que permitirá la contratación indefinida de nuevos chóferes. Rechazó que el acuerdo alcanzado con los sindicatos sea solo mérito suyo y afirmó que "Ferrer y yo coincidimos en un 100% en esta cuestión".

Se produjo un momento de tensión cuando el edil de Ciudadanos Pedro Ribas acusó al concejal Ferrer de hacer el bolsín "para colocar a sus amigos", a lo que el también presidente de la EMT respondió que, con estas acusaciones sin fundamento, "no es usted digno de estar sentado en este salón".