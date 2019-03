El próximo lunes comienza la zona ORA en el entorno del camí de Jesús

La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Palma recuerda que, a partir del próximo lunes, pasarán a ser zona ORA las calles comprendidas en el perímetro formado por el camí de Jesús, el colegio privado Lluís Vives y la calle General Riera. Por lo tanto, los residentes de esta zona deben solicitar la correspondiente tarjeta para evitar tener que pagar por aparcar en la llamada zona azul. Dicho distintivo se tiene que solicitar con cita previa d



La ampliación de la ORA en esta zona de la ciudad ha sido solicitada por los vecinos del camí de Jesús y la patronal del pequeño comercio Pimeco. En total serán reguladas 316 plazas de estacionamiento, de las cuales 33, las situadas en los números pares del camí de Jesús (al lado del colegio), serán 0/0, es decir, que tanto los vecinos con tarjeta como quienes no lo son tienen que poner el tiquet para poder aparcar. El resto de los estacionamientos se incorporarán a la vecina zona 2/3.



Esta ampliación se producirá a tan solo tres meses de la remunicipalización de todo el servicio, no supone un incremento de personal para el actual concesionario ni mayor coste para las arcas municipales, porque se compensa con espacios de zonas azules eliminadas por la ampliación de Acires en el centro de la ciudad.



?? Ets resident en aquesta zona i encara no has passat pel teu distintiu per a la zona ORA? A què esperes? ?? A partir de l'1 d'abril es posa en marxa aquesta ampliació i el necessitaràs! Sol·licita la teva cita prèvia aquí: https://t.co/dwj8PVbuiR pic.twitter.com/PQPqtmo3ol