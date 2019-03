El presidente del Club del Molinar denuncia a Gual por coacciones

El presidente del Club Marítim del Molinar, Rafael Vallespir, ha interpuesto una denuncia contra el responsable de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, por presuntas coacciones, ya que el dirigente de la entidad estatal fotografió a Vallespir con su hija, que es menor de edad, sin que este le diese su consentimiento expreso, según explicó ayer. "No entiendo por qué me hizo fotos con mi hija y me preocupa qué puede hacer con esas imágenes", argumentó.

Desde la Autoridad Portuaria explicaron que fue en "una situación cordial" justo el día antes de la asamblea de socios del Club en la que se aprobó llevar a cabo el traslado de las barcas al Portitxol para iniciar las obras. Tanto Vallespir como Gual han dado su versión de los hechos ante la Policía Nacional.